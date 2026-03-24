París. La sede en París del banco Edmond de Rotschild fue registrada en el marco de la investigación abierta en Francia por los vínculos de un antiguo diplomático y trabajador de esta entidad con el "caso Epstein", informó este martes la Fiscalía Nacional Financiera.

Se trata de Fabrice Aidan, que aparece en los llamados "archivos Epstein" cuando trabajaba en la legación francesa ante Naciones Unidas, puesto que ocupó antes de pasar por la banca Rotschild y Engie, la energética que lo suspendió de sus funciones en enero pasado cuando su nombre saltó a la luz en ese escándalo.

La Fiscalía indicó en un comunicado que mantiene abierta una investigación por "corrupción pasiva de agente público extranjero y complicidad con ese delito".

Lee también Fiscal general de EU comparecerá por caso Epstein; Comité de la Cámara de Representantes cita a la funcionaria de Trump para abril

En esos archivos, el nombre de Aidan aparece en varias ocasiones por haber hecho favores al empresario y criminal sexual estadounidense entre 2010 y 2017 y por haberle transmitido informaciones diplomáticas.

Epstein, que pasaba varias semanas al año en la capital francesa, donde tenía un lujoso apartamento cerca del Arco del Triunfo, dejó rastro en Francia de sus actividades, lo que ha motivado la apertura de dos investigaciones.

El Ministerio de Exteriores, en el que trabajó Aidan, alertó de esos hechos a la Fiscalía, para tratar de determinar si se habían cometido delitos.

Lee también Renuncia presidente del Foro Económico Mundial por vínculos con Epstein; no había "preocupaciones adicionales", según investigación

La fiscal de París, Laure Beccuau, indicó hace unos meses que se investigarían, por un lado, las posibles derivas de delitos sexuales que aparecen en los papeles de Epstein y, por otro, ramificaciones económicas y financieras que quedarían en manos de la Fiscalía Nacional Financiera.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc