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París. La sede en París del banco fue registrada en el marco de la investigación abierta en Francia por los vínculos de un antiguo diplomático y trabajador de esta entidad con el "", informó este martes la Fiscalía Nacional Financiera.

Se trata de Fabrice Aidan, que aparece en los llamados "" cuando trabajaba en la legación francesa ante Naciones Unidas, puesto que ocupó antes de pasar por la banca Rotschild y Engie, la energética que lo suspendió de sus funciones en enero pasado cuando su nombre saltó a la luz en ese escándalo.

La Fiscalía indicó en un comunicado que mantiene abierta una por "corrupción pasiva de agente público extranjero y complicidad con ese delito".

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En esos archivos, el nombre de Aidan aparece en varias ocasiones por haber hecho favores al empresario y estadounidense entre 2010 y 2017 y por haberle transmitido informaciones diplomáticas.

Epstein, que pasaba varias semanas al año en la capital francesa, donde tenía un lujoso apartamento cerca del , dejó rastro en Francia de sus actividades, lo que ha motivado la apertura de dos investigaciones.

El Ministerio de Exteriores, en el que trabajó Aidan, alertó de esos hechos a la Fiscalía, para tratar de determinar si se habían cometido delitos.

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La fiscal de París, Laure Beccuau, indicó hace unos meses que se investigarían, por un lado, las posibles derivas de que aparecen en los papeles de Epstein y, por otro, ramificaciones económicas y financieras que quedarían en manos de la Fiscalía Nacional Financiera.

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ss/mcc

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