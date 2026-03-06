Más Información

Jefe de los Pakal declaró colección de autos clásicos a precio de ganga; compró BMW de 1961 por 12 mil pesos

Cuba "va a caer muy pronto", asegura Trump; dice que el país quiere "llegar a un acuerdo"

La mañanera de Sheinbaum, 06 de marzo, minuto a minuto

Feminicidio: La violencia que cree tener permiso

Nuevo caso de desaparición de una alumna de la UAEM; solicitan ayuda para encontrar a Stephanye Contreras, estudiante de Nutrición

Denuncias de la ASF se desplomaron en 2025

Monreal descarta que reforma electoral sea aprobada; “al buen entendedor pocas palabras”, expresa

Pendiente un amparo sobre facultad de la UIF para obtener datos bancarios de Salinas Pliego; SCJN desecha recursos de sus empresas

Bajos salarios y recursos insuficientes agravan crisis en la Secretaría de Cultura 

Minimizan el papel del Rancho Izaguirre, acusa colectivo

A tres días del 8M, violencia feminicida pega a Morelos; confirman fallecimiento de Karol Toledo, el segundo caso en menos de una semana

Hallan en la pintura y la fotografía una ruta de inclusión

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó nuevos documentos del FBI sobre unas entrevistas con una mujer que afirmó que el presidente Donald Trump la agredió, después de que el delincuente sexual se la presentara.

Estos documentos no se habían divulgado en las anteriores publicaciones de documentos relacionados con el financiero fallecido ordenadas por el Congreso estadounidense, porque se habían marcado por error como "duplicados", según el Departamento de Justicia.

Los demócratas están siguiendo muy de cerca la gestión que está haciendo la administración Trump de los archivos de Epstein.

Los documentos publicados el jueves incluyen descripciones de varios interrogatorios de 2019 del FBI con la mujer, que dijo que tanto Epstein como Trump la habían agredido sexualmente cuando tenía entre 13 y 15 años.

Foto sin fecha de la colección personal del pederasta Jeffrey Epstein, proporcionada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes el 12 de diciembre; muestra al presidente estadounidense Donald Trump, al financista y una mujer desconocida. Foto: AFP
En una de las entrevistas, la mujer dijo que Epstein se la llevó "a Nueva York o a Nueva Jersey" y que le presentó a Trump. Según declaró a los investigadores, le mordió a Trump cuando este intentó forzarla para que le hiciera una felación.

Según dijo, tanto ella como personas de su entorno recibieron durante años unas llamadas amenazantes en las que se les exigía que guardaran silencio, algo que la mujer relacionó con el caso Epstein.

Trump ha negado cualquier mal comportamiento relacionado con las acusaciones ligadas a Epstein, y el Departamento de Justicia había indicado previamente que algunos de los documentos que había divulgado "contienen acusaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump".

Los demócratas han acusado al gobierno de Trump de tapar detalles de la investigación sobre Epstein que pueden perjudicar al líder republicano.

El miércoles, un comité de la Cámara de Representantes votó a favor de que la fiscal general Pam Bondi sea citada para responder a preguntas sobre cómo está gestionando esos documentos el Departamento de Justicia.

