Nueva York.— Donald Trump llamó “perdedora” a España, al tiempo que la ministra española de Defensa, Margarita Robles, expresó su rechazo al “desprecio” que el presidente estadounidense ha expresado por su país.

En una entrevista telefónica con el tabloide The New York Post, Trump criticó que el gobierno de Pedro Sánchez “no trabaja en equipo”, aludiendo a la oposición española a la operación Furia Épica contra Irán.

“Tenemos muchos ganadores, pero España es una perdedora y el Reino Unido ha sido muy decepcionante”, dijo Trump al diario, considerando además a España “muy hostil” a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y “a todos” por su negativa a aumentar su inversión en defensa hasta 5% de su Producto Interno Bruto (PIB). “No trabaja en equipo, y tampoco vamos a trabajar en equipo con España”, apostilló el mandatario republicano.

Según el Post, Trump abundó en sus críticas al primer ministro británico, Keir Starmer, de quien dijo que “no es Winston Churchill, por así decirlo”, y lamentó “su actuación” respecto al ataque de Estados Unidos “contra una nación hostil”, en referencia a negativa inicial británica a permitirle usar sus bases en la ofensiva contra Irán.

“Debería [Starmer] estar dándonos, sin preguntas ni dudas, cosas como bases (...). Deberíamos ciertamente contar con ellos. Me sorprendí mucho con Keir. Muy decepcionado”, agregó.

En Barcelona, la ministra española Robles subrayó que sólo cuando hay un amparo internacional se puede asumir el uso de la fuerza, incluso tratándose de un régimen que no respete los derechos humanos.

Insistió en que “el mundo tiene que basarse en reglas” y admitió que echa de menos un mayor liderazgo, protagonismo y unidad por parte de la Unión Europea, condicionada en algunos países por el auge de la extrema derecha y del nacionalismo, según apuntó.

Sobre las críticas de Trump contra el gobierno de Sánchez por negarse este a que las fuerzas estadounidenses usen las bases de Morón y Rota para las operaciones militares en Irán, Robles señaló que no es “aceptable” que el presidente de EU hable “con ese desprecio de España”, un país que, recalcó, tiene a miles de militares en misiones de riesgo en el flanco este de la OTAN y en misiones de paz con el aval internacional.

Sánchez se ha convertido en el crítico más firme de Europa contra la guerra.

Francia permite uso de bases

En tanto, el gobierno francés autorizó que aviones militares estadounidenses, pero no cazas como los que participan en los ataques en Irán, utilicen una de sus bases aéreas en territorio francés, pero no otras bases que tiene en Medio Oriente.

Fuentes del Estado Mayor del Ejército francés subrayaron a EFE que ese permiso se ha dado para “aviones estadounidenses en apoyo a las operaciones”, sin precisar de qué tipo, más allá de insistir en que quedan excluidos los “aviones de combate”.

Aunque no se dieron nombres, medios señalan que la base que Francia permitió usar es la de Istres, cerca de Marsella.

Las fuentes precisaron que las aeronaves estadounidenses que pasen por su base no intervendrán en los ataques de Irán, sino únicamente para ofrecer protección a sus socios en la región.

