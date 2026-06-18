Julieta Venegas se presentó en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México con un recorrido musical por su trayectoria, aunque la gran faltante de la noche fue "La Niña Futbolista", que parece dejará en la banca tras el mal recibimiento.

La tijuanense eligió un escenario distinto para este show, pues en una especie de pirámide se veían varias postales, en la cima de todo una sala que asemejaba a cualquier casa, algo de ropa colgada en el fondo, bajando las escaleras un comedor en el que se cantaba sobre la mesa y más abajo un sillón como indicando que abría su sala de estar a las 10 mil personas que llenaron el recinto.

“Ciudad de México, qué maravilla poder estar aquí esta noche, no saben la felicidad que tenemos de encontrarnos aquí con ustedes, de volver al Auditorio Nacional, hace mucho que no veníamos acá”, dijo tras sus primeras dos canciones.

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Para esta ocasión tan especial Julieta Venegas trajo varios invitados, primero David Aguilar con quien contó, escribió gran parte de "Norteña", disco que da nombre al tour, con él interpretó "Caprichos del azar".

La mexicana no solo tomó el micrófono para cantar, sino para dar algunas lecciones, la primera fue valorar las amistades, pues pese a que contrario a un amor no se espera que termine, puede suceder.

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“Cuando termina el amor es muy triste, sabemos que vienen momentos súper difíciles, es cortar algo, una pasión, pero yo creo que es más duro y más inesperado cuando termina una amistad, eso creo que a veces se nos olvida porque pensamos que no va a suceder y a veces sucede, de eso va esa canción”, reflexionó antes de invitar a Girl Ultra para "Amigas".

Tanto en este tema, como en "La nostalgia", "Despedida" y "Tengo que contarte" ella eligió de manera casi simbólica interpretarlas en la sala de su “casa” como si de una charla íntima con amigas como Gabi Romero se tratara.

La tijuanense salió del hogar para plantarse en la orilla del escenario y hablar de su ciudad natal a la que le dedicó "Leyendas de Tijuana" y "Esquina del Mar" por la añoranza que compartió, siempre lleva en el corazón cuando está lejos de su tierra.

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“Está que sigue es un homenaje a mi Tijuana, como toda frontera tiene muchas diferentes etapas, historias, personas que cruzan, muchas cosas a veces legales, a veces ilegales, un poco lo cuento diferentes postales de Tijuana y lo que quiero decir básicamente es no me importa lo que digan o no digan de mi tierra, yo amo a esa ciudad”, apuntó.

Los clásicos no podían faltar y tras cantar "Volver a ti" con Belafonte Sensacional, "Lento" hizo su aparición en una versión más íntima con Julieta Venegas en el piano y un “cielo” iluminado por las luces de los celulares que asemejaban estrellas.

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La celebración llegó con "Te Felicito", canción que explicó, le escribió a su papá cuando estaba por cumplir 80 años, tras la “fiesta”, como bien explicó Julieta, lo normal es cantar aquellos temas que se han vuelto legendarios como "No me vuelvo a enamorar" de Juan Gabriel, que puso a todo el recinto de pie.

Si Julieta Venegas es la voz de una generación, Majo Aguilar se está ganando una posición similar en la actualidad y casi como un pase de estafeta la de Tijuana invitó a la exponente del regional mexicano a "Andar conmigo", uno de sus grandes éxitos.

La noche cerró con broche de oro de la mano de una seguidilla de temas como "Eres para mí", "Me voy" y "Limón y Sal", que marcó la salida de la cantautora pasadas las 22:30.

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