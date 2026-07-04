Luego de ser detectados dos casos positivos de influenza aviar en aves del Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMat) en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural hizo una investigación epidemiológica a 20 kilómetros y constató que no existe ninguna ave de traspatio o comercial con presencia de influenza aviar tipo A subtipo H7 (IAH7).

“Es importante subrayar que el hallazgo de IA H7 se mantiene focalizado exclusivamente en aves de vida libre dentro del perímetro ecológico de la reserva, sin datos de transgresión a la avicultura comercial o de subsistencia local”, indicó dicha dependencia.

A través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), explicó que el riesgo se mantiene bajo para el sector avícola de esa región del país y, con el objetivo de prevenir, el personal especializado de esta institución mantiene sobrevigilancia activa y permanente en los traspatios colindantes con el zoológico y la reserva natural El Zapotal.

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“Después de la toma de muestras, en un laboratorio con nivel de bioseguridad 2 (LBS2) de Chiapas, se emitió el diagnóstico positivo a influenza aviar H7 e inmediatamente se remitieron al laboratorio de referencia nacional del Senasica para las pruebas complementarias”, informó la dependencia por medio de un comunicado.

Señaló que los técnicos de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades de los Animales (CPA) del Senasica se reunieron con los directivos del ZooMAT para establecer perímetros de bioseguridad y llevaron a cabo una investigación epidemiológica en el zoológico y la reserva natural, y no detectaron ninguna ave u otro tipo de animal enfermo.

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Implementan medidas sanitarias

La Dirección General de Salud Animal del Senasica alertó a las autoridades estatales, así como a productoras y productores aledaños al caso y desplegó brigadas oficiales de médicos veterinarios con el objeto de verificar la situación en comunidades periféricas. Por lo que se implementaron las siguientes medidas sanitarias:

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Se estableció un ciclo mínimo de 14 días corridos de desinfección de áreas a través de aspersión y nebulización con productos biodegradables en los puntos de hallazgo de las aves infectadas. Además, se implementó el uso obligatorio de mascarillas N95, guantes de nitrilo, ropa exclusiva de trabajo y calzado lavable para operarios del Zoológico Miguel Álvarez del Toro.

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También pidieron la división del personal que manipula decesos o reportes sospechosos, para restringir el contacto con los cuidadores de otros animales; mantener control estricto de los depósitos de basura biológica y de locales de alimentos con el fin de evitar que las aves silvestres libres se alimenten de estos desechos y se estableció la prohibición absoluta a las y los empleados e inspectores de mantener aves en sus domicilios particulares, para evitar la dispersión a traspatios.

En ese sentido, el Senasica realizó un llamado a productoras, productores, médicas y médicos veterinarios a reportar cualquier caso sospechoso al número telefónico 800 751 2100, al WhatsApp 55 36 96 44 62, al correo gestioncpa.dgsa@senasica.gob.mx o en cualquier oficina de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el Senasica o de la Coordinación de la CPA en los estados.

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Dos aves dan positivo a influenza aviar

La semana pasada, el director operativo del ZooMat, Carlos Alberto Guichard Romero, informó que el primer caso de influenza aviar fue confirmado de manera positiva es un ave “que presenta signos de enfermedad”, por lo que fue trasladado a un área de aislamiento con la finalidad de tomar muestras.

Tras el caso, otra segunda ave también dio positivo: “Hasta el momento, las autoridades (sanitarias) han identificado que el brote corresponde a un virus del tipo H7”, explicó el biólogo Guichard Romero. Anunció que las aves recibieron tratamiento, pero las que tenían “problemas respiratorios detectados recientemente, lograron recuperarse”.

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dft