Tecámac, Méx.— Los gobiernos estatales de la región centro del país, en coordinación con el gobierno federal, reforzarán los trabajos de inteligencia para reducir los homicidios dolosos, las extorsiones y el robo de transporte, informó la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

La mandataria mexiquense encabezó la Reunión Interestatal de Coordinación por la Paz y Seguridad en el Centro de Investigación, Capacitación y Adiestramiento de Tecámac (Cicatec), en la que participaron la jefa de Gobierno, Clara Brugada, así como las gobernadoras Evelyn Salgado, de Guerrero, y Margarita González, de Morelos; representantes de Hidalgo, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, y autoridades federales y estatales de seguridad.

Gómez Álvarez dijo que en la reunión se abordó de manera específica “ese trabajo para la reducción de homicidios dolosos, extorsión y robo de transporte, así como fortalecer el marco jurídico en coordinación con nuestros legisladores de checar también los 200 [centros] penitenciarios en cuanto a la población. En cuanto al grado de supervisión se tiene que hacer en cada uno y la infraestructura”.

Destacó que en la entidad “hemos logrado reducir índices delictivos como el homicidio 58% y robos a vehículos en casi 60%”.

La jefa de Gobierno de la CDMX resaltó que en la capital del país se han reducido 64% los delitos de alto impacto desde 2019 a la fecha, mientras que el robo de vehículos pasó de 18 a 14 al día en el mismo periodo.

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