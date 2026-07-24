Naucalpan, Méx.— Una persona sin vida fue el saldo de un enfrentamiento a balazos en la colonia La Florida, sobre Periférico Norte, luego de un presunto asalto a una tienda de abarrotes.

Según comerciantes de la zona, varios sujetos intentaron asaltar el establecimiento; policías municipales acudieron al lugar y se enfrentaron a disparos con los presuntos delincuentes.

Tras el intercambio de disparos, uno de los presuntos asaltantes quedó sin vida en una parada de transporte público.

En otro hecho, en la colonia Pedregal de Santa Úrsula, alcaldía Coyoacán, un hombre de aproximadamente 45 años de edad murió tras ser víctima de un ataque directo con arma de fuego.

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