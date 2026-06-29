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A casi dos semanas de la muerte de Daveigh Chase, actriz recordada por "El aro", nueva información sobre las causas de su fallecimiento ha salido a la luz.
De acuerdo con la revista "People", el departamento forense del condado de Los Ángeles indicó que Chase perdió la vida a causa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA); y señala el consumo crónico de múltiples sustancias como otra condición importante en su estado de salud.
El informe también confirmó que la chica de 35 años falleció en un hospital por causas naturales.
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La noticia de su partida se dio a conocer el pasado 17 de junio, cuando Roy Hernández, supuesta pareja de la actriz, reveló a TMZ que Chase había muerto un día antes tras enfrentar meningitis y varias infecciones sanguíneas que derivaron en sepsis.
Hernández; incluso, lanzó una campaña a través del sitio de GoFundMe en la que dio más detalles sobre el estado de salud de la intérprete y aseguró que los médicos le habían advertido que le quedaba poco tiempo de vida.
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“Su estado se ha vuelto crítico y los médicos me han dicho que tal vez no le quede mucho tiempo”, escribió.
Daveigh Chase alcanzó la fama siendo aún muy pequeña por su trabajo en "Donnie Darko", "Lilo & Stitch" y "El aro", con la que aterrorizó a más de una generación como Samara. Su última aparición en pantalla fue en la cinta "American Romance", estrenada en 2016.
Tras una exitosa carrera infantil, Se alejó del ojo público y se sabe que en sus últimos años vivió en Skid Row, un barrio pobre de Los Ángeles y lucho contra sus fuertes problemas de adicción.
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