Después de que se confirmara la muerte de Daveigh Chase, conocida por su papel de Samara en "El Aro", amigos de la actriz han revelado detalles sobre los últimos meses de su vida.

Chase falleció este pasado martes en un hospital de Los Ángeles a causa de una meningitis y una infección sanguínea. Sin embargo, permaneció alejada de Hollywood y su círculo cercano desde 2016, cuando hizo su último trabajo en pantalla.

De acuerdo con información publicada por TMZ, aunque nadie sabía nada de ella, sus amigos pasaron años intentando localizarla, pero nunca tuvieron suerte.

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Fuentes cercana a Dveigh declararon al medio estadounidense que, desde su desaparición, los amigos de la actriz la estuvieron rastreando; incluso, hace unos meses habrían recibido una pista con su paradero.

Y es que, les hicieron llegar un video que supuestamente mostraba a la actriz viviendo en Skid Row, una zona del centro de Los Ángeles conocida por la presencia de campamentos de personas sin hogar. Convencidos de que se trataba de ella, acudieron al lugar con la esperanza de encontrarla.

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Las fuentes aseguraron que la preocupación aumentó al creer que Chase atravesaba una situación delicada y había perdido una cantidad considerable de peso. Sin embargo, cuando llegaron a la zona, la actriz ya se había ido.

La búsqueda continuó durante varias semanas, pero ninguno de los esfuerzos dio resultado. Incluso, se dijeron devastados por no haber podido contactarla antes de que fuera demasiado tarde.

Además de su papel en el clásico del terror, Chase también prestó voz a Lilo en la película original de "Lilo & Stitch".