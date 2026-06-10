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Los problemas legales de Sean "Diddy" Combs continúan creciendo. Mientras cumple una condena de cuatro años en prisión por delitos relacionados con la prostitución, una nueva acusación pesa en su contra.
De acuerdo con información del "New York Post", Combs enfrenta una demanda en California por una presunta agresión sexual que habría ocurrido en 2007, hace casi dos décadas.
La denuncia fue presentada por un hombre que prefirió guardar el anonimato, pero que asegura haber sido actor al momento del presunto incidente.
En su declaración, el demandante afirma que conoció a Combs durante un evento de networking realizado en Hollywood Hills. Supuestamente, el músico lo habría llevado a una habitación privada para hablar sobre posibles oportunidades laborales y, una vez ahí, le ofreció una bebida que lo hizo sentirse mal.
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Posteriormente, Combs habría iniciado una serie de conductas de carácter sexual sin su consentimiento. El actor asegura que era menor de 18 años al momento de los hechos, aunque no especifica su edad exacta.
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Además de describir el presunto episodio, la demanda sostiene que la conducta del también empresario "sobrepasó los límites de la decencia" y le provocó un fuerte daño emocional, por lo que pide una compensación económica.
Por su parte, el representante del artista no sólo negó las acusaciones; sino que las calificó de "ridículas", y aseguró que serán desacreditadas.
“Es simplemente otro detractor en una larga lista de personas que intentan subirse al carro del dinero fácil. El señor Combs jamás ha agredido sexualmente a nadie, ¡y eso incluye a ningún menor! Estas acusaciones serán desmentidas, al igual que todas las demás", dijo en un comunicado difundido por el medio.
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