Ante las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que se registraron ayer en la Calzada de Tlalpan, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, suspendió de último momento la inauguración de los trabajos de renovación de la Línea 2 del Metro. También se tenía previsto que en el Cetram Universidad diera el banderazo de salida a las unidades de la Línea 14 del Trolebús Ruta de los Animales Silvestres de los Pedregales, y aunque el evento se mantuvo, la mandataria capitalina no acudió.

Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más