Los días en los que el cabello no coopera son más comunes de lo que crees. La acumulación de sebo en la raíz, la pérdida de volumen o un flequillo que se apelmaza, son señales de este problema.

Sin embargo, lejos de ser un obstáculo, la textura del pelo sin lavar puede jugar a tu favor. De acuerdo con el blog de L’Oréal Paris, bajo tales condiciones, es más fácil de acomodar y también se fija en su lugar por mayor tiempo.

La clave está en elegir estilos que favorezcan su apariencia y aquí te presentamos 5 ideas.

Leer también Beauty tips que rejuvenecen visualmente

¿Cómo peinar el cabello sucio?

1. Coleta alta

La coleta alta es uno de los peinados más eficaces para ocultar las raíces grasas, ya que elimina el partido y dirige todo el cabello hacia atrás.

Para conseguirla, primero debes cepillar bien desde la frente hasta la coronilla y luego recoger el pelo lo más alto posible. Sujétalo con una liga y cúbrela con un mechón para reforzar el aspecto pulido.

De acuerdo con el blog de Garnier, este peinado favorece a los rostros ovalados y alargados, ya que estiliza las facciones y lo despeja. Va mejor en cabellos medianos y largos.

2. Chongo top knot

El top knot es un chongo perfecto disimular el pelo sucio porque lo recoge por completo desde la zona de la raíz.

Para hacerlo, peina todo tu cabello hacia atrás, recógelo en una coleta alta, enróllalo sobre sí mismo hasta formar un chongo y amárralo. El acabado debe ser firme y bien controlado para evitar que la textura grasosa quede expuesta.

Además, favorece a rostros redondos y cuadrados porque crea un efecto visual de alargamiento. También es ideal para pelos medios y largos, lo que hace que el chongo se mantenga en su sitio sin usar tantos pasadores o ligas.

3. Minitrenzas frontales

El flequillo y los mechones que enmarcan el rostro suelen ser los primeros en evidenciar la falta de lavado, puesto que se llevan de grasa.

Sin embagro, las minitrenzas frontales permiten ocultar visualmente esta zona sin necesidad de recoger todo el pelo.

Basta con dividir pequeños mechones en la parte delantera y trenzarlos desde la raíz hacia atrás, fijándolos con pasadores o ligas discretas.

Este peinado se adapta al cabello corto, medio y largo, y favorece a todo tipo de rostros. Y, más allá de esconder la grasa, aporta un aspecto chic al look.

4. Coleta con efecto mojado

Cuando la raíz presenta un aspecto grasoso, el efecto mojado se convierte en un aliado para camuflarlo.

Sólo tienes que hacer una coleta baja, aplicando gel o crema, para peinar desde la raíz hasta los mechones largos. Y acomoda el pelo completamente hacia atrás o con una raya al centro.

El objetivo es conseguir un acabado uniforme, brillante y sin mechones sueltos.

Este peinado es especialmente favorecedor en cabellos cortos, debido a que no requiere demasiado esfuerzo y aporta un toque elegante.

Además, estiliza el cuello y funciona bien en eventos de noche o en citas formales.

5. Coleta trenzada

La coleta trenzada es una opción práctica y versátil para compactar el cabello y evitar que la raíz se vea descuidada.

Puede realizarse alta o baja, con una trenza clásica, de espiga o tipo soga. La clave es pulir bien los laterales antes de trenzar para generar un aspecto de orden.

Esta última idea hace destacar a los cabellos medios y largos, pues el pelo ligeramente sucio facilita el trenzado y evita que se arruine con facilidad.

Leer también Colores de sombra para resaltar el color de tus ojos

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters