Las estrellas de Hollywood están de fiesta. El domingo 11 de enero se celebra la 83.ª edición de los Golden Globes, en el habitual Beverly Hilton Hotel, en California. Su alfombra roja suele ser una de las más elegantes de la temporada de premios y en De Última reunimos los mejores looks del gran momento.

Las mejor vestidas en los Golden Globes 2026

Amanda Seyfried

El vestido blanco de Amanda Seyfried es sumamente elegante. Es un diseño de corte columna ceñido a la silueta femenina con un enriquecedor drapeado que añade textura y movimiento. El escote strapless con ligera forma en V estiliza el cuello y agrega sensualidad al look.

El traje de Amanda, quien celebra dos nominaciones en los Golden Globes, se completa con una estola glamorosa, con la que juega para las fotografías. Usó sandalias plateadas y lució un peinado pulido muy elegante.

Amanda Seyfried eligió el blanco como su color de la noche. Foto: AP

Elle Fanning

Elle Fanning, quien es una de las afortunadas nominadas por su trabajo en “Valor sentimental”, luce un vestido de gala primaveral de la firma Gucci. La silueta crea balance en la imagen: cintura ceñida, falda ligeramente amplia y un escote en V que no desafía reglas pero aporta sensualidad. Las pequeñas florecitas del vestido, en tonalidades azules y violetas, son ese detalle de ensueño que hace único a un diseño.

Complementó su look con joyas de Cartier. Destaca especialmente su collar, que encaja a la perfección con la forma del escote.

Elle Fanning apostó por un diseño de la firma italiana Gucci. Foto: AFP

Eva Victor

La actriz resultó triunfante como ganadora en la categoría de mejor actriz en una película dramática por su papel en “Sorry, Baby”. Eva Victor lució uno de los colores que expresa más seguridad, además de sensualidad: rojo. Lució un vestido de Loewe con escote strapless y volumen medido en la silueta.

Además, en el diseño destaca una pequeña joya que actúa como un broche que abraza el drapeado fluido a la altura de las caderas.

Foto: AFP

Kate Hudson

Uno de los vestidos en tonos metálicos más bellos de la noche fue el de Kate Hudson. Un diseño de seda con corte sirena creado con una “sinfonía” de flecos y brillantes. El vestido de la actriz tiene un impactante escote halter con cristales que convierten el diseño en una joya.

Hudson, quien obtuvo una nominación como mejor actriz por su rol en la película “Song Sung Blue”, eligió ir vestida por Giorgio Armani Privé en esta noche especial.

El vestido de Kate Hudson con joyería incorporada. Foto: AFP

Leighton Meester

La actriz de “Gossip Girl” vuelve a deslumbrar con un vestido columna y una dosis de color. Acompañó a su esposo Adam Brody a los Critics Choice Awards y eligió un diseño de Carolina Herrera en tono Lavanda. Ahora, en los Globos de Oro, apuesta por un vestido largo y recto de Miu Miu.

¿El color? Lo lleva en el borde del escote, un toque audaz de neón que ilumina el rostro, mientras que en el resto de la pieza resaltan aplicaciones con brillo y formas geométricas que se mueven sutilmente.

El color vibrante da un aire moderno al look de la actriz. Foto: AFP

