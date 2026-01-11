Los Golden Globes marcan oficialmente el inicio de la temporada de premios y, con ello, uno de los momentos más observados del año en términos de moda. Más allá de reconocer lo mejor del cine y la televisión, la alfombra roja se convierte en un escenario donde las celebridades prueban límites, apuestan por nuevas narrativas de estilo o, en algunos casos, se quedan a medio camino.

La edición 2026 de los Golden Globes reúne nuevamente a las figuras más influyentes de Hollywood en una noche donde la moda no es solo complemento, sino parte del espectáculo. Diseñadores de alta costura, casas de moda consolidadas y estilistas de renombre buscan crear momentos memorables… aunque no todos lo logran.

Porque si algo nos ha enseñado esta premiación es que el riesgo puede jugar a favor o convertirse en tema de conversación por razones muy distintas. Siluetas mal ejecutadas, estilismos sin coherencia, excesos innecesarios o decisiones que simplemente no funcionan frente a las cámaras: los llamados peores looks también forman parte de la historia de los Golden Globes.

Analizamos aquellos outfits que no cumplieron con las expectativas, ya sea por su elección de diseño, proporciones, styling o falta de conexión con la ocasión. No se trata de señalar por señalar, sino de entender por qué ciertos looks fallan en uno de los escenarios más exigentes de la moda internacional.

Golden Globes 2026: errores de moda que dieron de qué hablar

Jennifer Lawrence en Givenchy (Sara Burton)

Jennifer Lawrence suele ser sinónimo de aciertos, pero esta vez Givenchy, bajo el diseño de Sara Burton, no juega a su favor. La transparencia con bordados florales carece de la sofisticación que exige la ceremonia: el efecto visual se siente más cercano a lo romántico-desestructurado que a la elegancia clásica que domina los Golden Globes.

Jennifer Lawrence casi siempre acierta, pero este Givenchy de Sara Burton se queda corto: transparencias y flores sin la elegancia que piden los Golden. Foto: AFP

Jennifer López en Jean-Louis Scherrer

Jennifer Lopez aparece con un diseño de Jean Louis Scherrer que plantea una silueta ceñida que se transforma en una cola voluminosa, sin que la transición se sienta fluida. La falta de claridad en la estructura rompe el equilibrio visual y deja al look en un punto indefinido, algo inusual para alguien que normalmente controla cada detalle de alfombra roja.

La silueta prometía, pero la transición hacia la cola rompe el equilibrio. Un Jean Louis Scherrer que no logra el impacto que JLo suele imponer. Foto: AFP

Aimee Lou Woo en Vivienne Westwood

Que sea Vivienne Westwood no garantiza éxito automático. Aimee Lou Wood —brillante en The White Lotus— no logra sostener el dramatismo del diseño. El corset y la falda voluminosa, sellos claros de la casa, se sienten desbalanceados en proporción y actitud, dando como resultado un look pesado que no termina de favorecerla.

Vivienne Westwood es sinónimo de drama, pero aquí el corset y el volumen pesan más que el estilo. Esta vez, el vestido ganó… y no para bien. Foto: AFP

Justine Lupe en Armani

El vestido de Armani apuesta por una silueta etérea y delicada, pero el problema principal está en el tono del color, que no dialoga con el tono de piel de Justine Lupe y termina apagando el look en lugar de iluminarlo. En una alfombra como los Golden Globes, donde la luz y el contraste lo son todo, este tipo de gamas nude requieren una ejecución impecable para no verse planas.

Un Armani etéreo que se pierde en cámara: el color no favorece su tono de piel y el resultado se ve plano para una alfombra de este nivel. Foto: AP

Parker Posey en Sabyasachi

Parker Posey, ícono y pieza clave de The White Lotus, merecía un momento más fuerte. El diseño de Sabyasachi apuesta por el dramatismo maximalista, pero el exceso de volumen, textura y color termina por robarle protagonismo a quien lo lleva. El vestido domina a Parker, cuando debería ser al revés.

El maximalismo de Sabyasachi se apodera del look. Mucho volumen, demasiada textura y poca armonía para una alfombra tan clásica. Foto: AP

