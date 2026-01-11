Más Información
La alfombra roja de los Golden Globes 2026 ha vuelto a consolidarse como el termómetro definitivo de la moda global, desplegando un espectáculo de alta costura que fusiona la nostalgia del glamour clásico de Hollywood con audaces apuestas futuristas.
La edición 83 de los Golden Globes 2026 ha dejado una lista de mejores vestidos que marcará la pauta estilística de todo el año. En una noche donde la elegancia ha roto moldes y el lujo silencioso se ha enfrentado al maximalismo cromático, te presentamos los looks de las celebs que desfilaron por la pasarela más esperada de Beverly Hills.
Robin Wright. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)
Olandria Carthen. (Photo by Frederic J. Brown / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --
Audrey Nuna. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)
Abby Elliott. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)
Haley Kalil. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)
Ginnifer Goodwin. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)
Wunmi Mosaku. (Photo by Frederic J. Brown / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --
Maggie O'Farrell. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)
Natasha Rothwell. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)
Ayo Edebiri. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)
Kumail Ali Nanjiani y Emily V Gordon. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)
Sabrina Elba. (Photo by Michael Tran / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --
