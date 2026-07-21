Mientras disfruta del periodo de descanso tras su participación en la Copa del Mundo 2026, Vinícius Jr. volvió a ser tema de conversación fuera de las canchas.

El atacante brasileño del Real Madrid habría decidido realizarse un procedimiento estético para mejorar la definición de algunas facciones de su rostro, una situación que rápidamente llamó la atención de sus seguidores y de los medios de comunicación en Brasil.

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De acuerdo con los reportes, el futbolista habría optado por una armonización facial con el objetivo de resaltar el contorno de la mandíbula, el mentón y la zona del cuello. Este tipo de procedimientos se ha vuelto cada vez más popular entre figuras públicas y deportistas, ya que permite realizar ajustes estéticos sin necesidad de una intervención quirúrgica tradicional.

Según la prensa brasileña, alrededor del procedimiento se implementaron diversas medidas para evitar filtraciones, buscando mantener en privado tanto la visita del jugador como los detalles de la atención médica que recibió en Goiania.

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La nueva imagen del futbolista generó numerosas reacciones en redes sociales, donde aficionados y usuarios comentaron sobre el cambio en la apariencia del futbolista, quien se prepara para regresar a la actividad.