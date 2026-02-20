El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se adelantó el viernes a la publicación oficial de las cifras del Producto Interno Bruto (PIB) y afirmó que el cierre gubernamental del año pasado había frenado el crecimiento en al menos dos puntos.

"El cierre demócrata le costó a Estados Unidos al menos dos puntos del PIB. Por eso lo están haciendo, en versión mini, otra vez", escribió el mandatario republicano en Truth Social, una media hora antes de que el Departamento de Comercio publique su estimado de crecimiento económico del cuatro trimestre y del año 2025.

El gobierno de Estados Unidos está en estos momentos en un cierre presupuestario parcial que solo afecta al Departamento de Seguridad Nacional.

Economía de EU creció 2.2% en 2025

Posteriormente, el Departamento de Comercio informó que el crecimiento de la economía estadounidense se desaceleró más de lo previsto en los últimos meses de 2025, al concluir el primer año del regreso de Trump a la presidencia.

La mayor economía del mundo se expandió a una tasa anual del 1.4% en el trimestre de octubre a diciembre del año pasado -lo que llevó el crecimiento del PIB del año completo al 2.2%.

