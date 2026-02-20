Más Información

Reforma Electoral plantea deshidratar al INE

EN VIVO La mañanera de Sheinbaum, 20 de febrero; sigue aquí la transmisión

Marx Arriaga llama "mentiroso" a Mario Delgado; lo reta a demostrar que impidió incluir "mujeres en la historia" en libros de texto

Ángeles Marcial impulsa al campo con tecnología

Muere Eric Dane a los 53 años; el inolvidable Mark Sloan de Grey’s Anatomy

EU sanciona por fraude a resort ligado al CJNG

Elba Esther debe pagar 19 mdp en ISR; Corte rechaza revisar amparo a su favor por adeudo fiscal

Cravioto descarta conflicto de interés con Fundación Haghenbeck; dice haber pagado 20 mil pesos mensuales de renta por departamento

Cédula profesional deja de ser un documento de identificación oficial; CURP es la "fuente única de identidad"

General Motors libra adeudo fiscal de 2 mil 599 mdp; Corte avala amparo contra el SAT

Suben remisiones al MP por quitar sellos del Invea

Se reducen armas aseguradas en la CDMX por la FGR

El presidente de , Donald Trump, se adelantó el viernes a la publicación oficial de las cifras del Producto Interno Bruto (PIB) y afirmó que el cierre gubernamental del año pasado había frenado el crecimiento en al menos dos puntos.

"El cierre demócrata le costó a Estados Unidos al menos dos puntos del PIB. Por eso lo están haciendo, en versión mini, otra vez", escribió el mandatario republicano en Truth Social, una media hora antes de que el Departamento de Comercio publique su estimado de crecimiento económico del cuatro trimestre y del año 2025.

El gobierno de Estados Unidos está en estos momentos en un cierre presupuestario parcial que solo afecta al Departamento de Seguridad Nacional.

Economía de EU creció 2.2% en 2025

Posteriormente, el Departamento de Comercio informó que el crecimiento de la economía estadounidense se desaceleró más de lo previsto en los últimos meses de 2025, al concluir el primer año del regreso de Trump a la presidencia.

La mayor economía del mundo se expandió a una tasa anual del 1.4% en el trimestre de octubre a diciembre del año pasado -lo que llevó el crecimiento del PIB del año completo al 2.2%.

mcc

