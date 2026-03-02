Debido a que continuará la incertidumbre comercial, la debilidad de la inversión y un consumo privado poco animado, en 2026 la economía mexicana podría tener un avance ligero, a la par de una inflación que resistirá el efecto de las medidas fiscales y aranceles.

Así lo estimó la casa de bolsa Valmex en sus perspectivas para este y el próximo año.

El economista en jefe de la empresa, Gerónimo Ugarte, explicó en entrevista con EL UNIVERSAL que se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá sólo 1% en 2026, para repuntar a 1.7% en 2027.

Sus pronósticos están muy por debajo de los que el Banco de México (Banxico) dio a conocer la semana pasada, de 1.6% y 2% para este y el próximo año, en ese orden.

Lo anterior, explicó, se basa en el comportamiento de varios indicadores que permite anticipar que la recuperación no será tan fuerte.

Uno de ellos es que en 2025 se perdieron casi 26 mil empleadores, según el registro del IMSS, el mayor número desde 2001.

“En todo lo que va del siglo, nunca se habían perdido tantos empleadores”, ponderó.

Como riesgo para la economía señaló el mercado laboral informal, que representa casi 55% del total, lo que hace que se limite la capacidad de expansión del consumo, advirtió.

La inversión, otro ingrediente del PIB, acumula 15 meses de caídas, y aunque la construcción tuvo un ligero repunte, es el principal componente que contribuye al retroceso, puntualizó. En materia de inversión privada, destacó la cautela de las empresas en el rubro de maquinaria y equipo, ante la incertidumbre por los aranceles y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En el caso del consumo, estableció que seguirá creciendo, pese a que no se espera que tenga un desempeño tan favorable.

Acerca de la balanza comercial, Ugarte comentó sobre el capítulo arancelario de aparatos mecánicos, calderas y sus partes, que incluye las máquinas de procesamiento de datos, es decir, toda la manufactura de exportación electrónica.