La correspondencia de “El Mencho”; envíos de armas… y plegarias por su salud

Sheinbaum revisará por última vez reforma electoral para evitar contradicciones; asegura que “ahora sí ya está lista”

La mañanera de Sheinbaum, 03 de marzo, minuto a minuto

“El Mencho”, el narco que retó al Estado y al Ejército, se fue en medio de un cerco militar

Evidencian destrucción arqueológica en Chetumal

Cónsul Honorario de Filipinas es socio de empresa vinculada al CJNG; inmobiliaria fue sancionada por EU

Crecen 14% las pérdidas de Pemex por huachicol

La clase política de Puebla se reúne por el cumpleaños 90 de Bartlett; acuden exgobernadores y hasta militantes del PAN

Suman en Chiapas 300 policías procesados; "hay cero impunidad", dice gobernador por Pakales en narconómina

Corte ordena a Hacienda pago de 103 mdp a Televisa por “impuestos indebidos”; Batres pide no desechar el asunto

Hallan el cuerpo de Kimberly Jocelin, estudiante reportada como desaparecida; fue localizada cerca de la Autónoma de Morelos

Sufren el ahorcamiento vial en calzada de Tlalpan

La relación históricamente privilegiada entre y Estados Unidos "ya no es lo que era", estimó el martes , en una entrevista al diario británico The Sun, en plena guerra en Medio Oriente.

"Era la relación más sólida de todas. Y ahora tenemos relaciones muy fuertes con otros países de Europa", declaró el presidente estadounidense, elogiando en particular a Francia y Alemania, pero también a la.

El primer ministro laborista defendió el lunes en el Parlamento su decisión de mantener a Reino Unido fuera de los ataques iniciales de Estados Unidos e contra .

"El presidente Trump ha expresado su desacuerdo con nuestra decisión de no involucrarnos en los ataques iniciales, pero es mi deber juzgar lo que va en el interés nacional de Reino Unido", dijo el lunes Starmer en la Cámara de los Comunes.

El primer ministro británico, Keir Starmer. Foto: AP
El líder laborista anunció la noche del domingo que había aceptado que utilizara bases militares británicas para atacar sitios de misiles iraníes.

Pero Starmer reafirmó que su país no participará "en acciones ofensivas en Irán".

El primer ministro puntualizó en el Parlamento que las británicas "no están siendo utilizadas por bombarderos estadounidenses".

Pero Trump no recibió de buena gana las decisiones del gobierno británico.

"Es muy triste ver que la relación evidentemente ya no es lo que era" con Reino Unido, señaló este martes Donald Trump en sus declaraciones a The Sun.

El primer ministro británico, , "no ha sido cooperativo", insistió el presidente estadounidense.

"Debería haber ayudado. Nunca habría pensado ver esto por parte de Reino Unido", dijo también este martes Trump sobre el gobierno británico.

Donald Trump ya había reprochado el lunes al primer ministro británico haber tardado "demasiado" en permitir a Estados Unidos utilizar la base militar de , en el océano Índico, contra Irán, en una entrevista al diario The Daily Telegraph.

"Estamos muy decepcionados con Keir" Starmer, incidió Trump en esa entrevista al Daily Telegraph.

