Diego García, el joven mexicano que busca en la MLS la oportunidad que no recibió en la Liga MX

El sueño de los jóvenes futbolistas mexicanos es encontrar la oportunidad de trascender al máximo nivel, ya sea a través de las fuerzas básicas de alguno de los equipos o, de ser necesario, buscar nuevos horizontes fuera de nuestro país.

Tal es el caso de Diego García, un centrocampista de tan sólo 18 años que nació en Denver, Colorado, pero que cuenta con la nacionalidad mexicana gracias a sus padres y que se encuentra luchando en la tercera división de la Major League Soccer (MLS) para cumplir su mayor deseo.

El mexicanoestadounidense intentó jugar en nuestro país, pero la falta de oportunidades lo obligó a regresar al país donde nació. Una “decisión muy difícil”, pero de la que no se arrepiente porque “el sacrificio está dando fruto... Desde que estaba en México quise estar en las fuerzas básicas de algún equipo, pero lastimosamente no pude en ninguno, no se dio la oportunidad, y salí a buscar otros chances. Siempre confié en que algún día iba a llegar esa oportunidad”, declaró en entrevista exclusiva para EL UNIVERSAL Deportes.

Diego García se encuentra viviendo un gran momento con el North Texas SC de la MLS Next Pro, una “Liga que hicieron para darle experiencia a los jugadores jóvenes” y para que puedan estar más cerca de la primera división. Es un paso grande para la MLS, es una de idea muy buena, estaría bien que la Liga MX también pudiera hacer esto para dar oportunidades”, compartió.

Aseguró que la principal diferencia entre la Liga de Estados Unidos y la de México es que le brinda “confianza a los jóvenes de demostrar que sí pueden, sin importar la edad”. Además, está seguro de que en la MLS está más cerca de dar el siguiente paso, “el gran sueño es Europa”. Miguel Flores Pineda