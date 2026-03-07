Futbol femenil crece en México; jugadoras amateurs empujan el cambio

En el torneo pasado, la Liga MX Femenil rompió un récord de audiencia. La fase regular del Apertura 2025 reunió a 20.53 millones de espectadores a lo largo de 17 jornadas. Un crecimiento en el balompié femenino que no sólo se vive desde los estadios profesionales, sino también en las canchas amateurs de México.

Al final del día, “el futbol es para todos los géneros”. Para Constanza Aguilar, jugadora del equipo femenil de Furia Azteca, es necesario continuar construyendo espacios para las mujeres en el deporte mexicano. Una apuesta que —a nivel estructural— rompa con las brechas de género en un entorno que, históricamente, era del dominio de los hombres.

“Es importante seguir teniendo inversión y difusión en el futbol femenil porque hay muchísimo talento. También que más mujeres ocupen más puestos directivos para que tomen decisiones. [...] Y teniendo más espacios como este, donde el deporte dialogue con la cultura”, aseveró para EL UNIVERSAL Deportes.

Constanza porta los colores verde, blanco y rojo en su jersey. Una postal que evoca a una selección mexicana, pero de aficionadas. Las futbolistas de Furia Azteca representan a México en torneos internacionales de fanáticos, donde silencian estigmas con resultados en las canchas.

“Nosotras demostramos nuestro talento y somos partícipes también de los equipos mixtos. Nos reconocemos en esfuerzo y disciplina como futbolistas. [...] Nos caracterizan las ganas de jugar y la pasión de todas. Vivimos en lugares muy distintos de la Ciudad de México. Sin embargo, siempre tenemos el compromiso de ir a jugar”, sentenció Aguilar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.