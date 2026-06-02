Economía | 02-06-26 | 13:55 | Actualizada | 02-06-26 | 13:55 |

Se espera que la venta del 1.4% restante de la participación de Citigroup en , se concrete en los próximos meses, de acuerdo con el (Banxico).

De esta manera, la venta del 24% adicional se suma al 25% que Citigroup vendió previamente a un empresario mexicano, señaló en su Informe Trimestral al referirse a la solvencia de la banca múltiple.

Refirió que en abril de 2026 se realizó la venta del 22.6% de la participación de en .

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Mencionó que la operación forma parte de la venta anunciada por Citigroup, en febrero del año en curso, del 24% de su participación en dicho banco a un grupo de por aproximadamente 2 mil 500 millones de dólares.

Banxico destaca solidez del sistema bancario

En el reporte del banco central mexicano se pone de manifiesto que durante el primer trimestre de 2026, el continuó mostrando solidez.

Aseguró que cuenta con niveles de capital muy por encima de los mínimos regulatorios establecidos, lo que permite a las instituciones bancarias afrontar potenciales riesgos en su operación.

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En particular, destacó que en marzo de 2026, el índice de capitalización (ICAP) de la banca múltiple presentó un nivel de 20.32%, cifra que representó un incremento con respecto al 20.17% observado en diciembre de 2025.

Dicho aumento reflejó la expansión del, que más que compensó un crecimiento en los activos sujetos a riesgo, afirmó.

Estableció que, si bien el incremento en el capital regulatorio se derivó de mayores niveles de , este fue parcialmente compensado por el pago de dividendos que realizaron algunas instituciones en el periodo.

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Por su parte, la de los activos sujetos a riesgo fue resultado del aumento en los activos sujetos a riesgo de crédito, indicó al tiempo que explicó que es consecuencia de la expansión de la cartera de crédito, si bien los activos de riesgo operacional y de mercado también crecieron.

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ss/mcc

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