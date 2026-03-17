En un entorno financiero cada vez más orientado hacia la transparencia y la institucionalización, Axen Capital avanza en la consolidación de su modelo de negocio con una estrategia que busca alinearse con los estándares regulatorios del sistema financiero mexicano.

La firma, fundada en 2017, ha evolucionado hacia una estructura de holding que integra distintas unidades de negocio con presencia en sectores financieros y tecnológicos, así como en verticales estratégicas vinculadas con salud, educación, energía y agroalimentación.

De acuerdo con Édgar Frías, director de operaciones (COO) de Axen Capital, la lógica de inversión de la empresa no responde únicamente a tendencias coyunturales del mercado, sino a la identificación de sectores con potencial de impacto estructural y sostenibilidad en el largo plazo.

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“No invertimos por tendencia; invertimos donde vemos impacto estructural y sostenibilidad en el tiempo. Son sectores que requieren capital inteligente y acompañamiento técnico, no solamente recursos financieros”, explicó.

Uno de los ejes centrales de la estrategia corporativa es el fortalecimiento de sus sistemas de gestión de riesgo dentro de sus mesas de operación financiera, las cuales operan bajo modelos cuantitativos y protocolos internos de control.

“El trading no es especulación desmedida; es gestión técnica del riesgo y lectura estratégica de mercado”, señaló Frías.

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En paralelo, la empresa ha reorientado su narrativa corporativa hacia un modelo de integración institucional.

“Hoy entendemos que el crecimiento sostenible exige institucionalización. No se trata de operar al margen del sistema, sino de fortalecerlo desde dentro”.

Como parte de esta ruta, la compañía trabaja en el alineamiento de su estructura de capital, tecnología y gobernanza con los estándares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En ese proceso, la firma ya opera Axen Cash, su propio centro cambiario.

El plan estratégico contempla que entre 2026 y 2030 se consolide la conformación de un grupo financiero mediante la incorporación gradual de entre dos y tres entidades reguladas.

“Convertirnos en grupo financiero no es sólo crecer; es institucionalizarnos”, concluyó Frías.

Con esta estrategia, Axen Capital busca posicionarse como un actor financiero responsable dentro del mercado mexicano, combinando innovación tecnológica, especialización sectorial y cumplimiento regulatorio.