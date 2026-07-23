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En el marco del concurso México Canta, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que algunas series de televisión pretenden promover a las juventudes una idea de “éxito” si se integran a un grupo de la delincuencia.
En su conferencia mañanera de este jueves 23 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo rechazó la incursión de las y los jóvenes al narcotráfico.
“Pretenden promover hacia los jóvenes una idea de que si te involucras con algún grupo delictivo vas a ser exitoso; vas a tener dinero; mujeres, porque eso es lo que promueven lamentablemente; una vida de lujos, en fin”.
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“¿Entonces qué pasa en un joven? Convierten en un héroe o en una heroína a un capo de la droga y nosotros estamos en contra de eso porque eso no es vida para los jóvenes, eso es muerte”, declaró.
Señaló que la narrativa “es importantísima” en las juventudes: ”trabajamos dosis los días para que eso sea una realidad “.
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Apuntó que la sociedad, padres de familia y gobierno deben cuidar a las y los jóvenes en un trabajo colectivo, con acciones culturales como la promoción de los pueblos originarios.
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em/apr
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