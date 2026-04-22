Cometa C/2025 R3: Consejos clave para observar el espectáculo cósmico; alista el telescopio

El Cometa C/2025 R3 (PanSTARRS) continúa capturando la atención de los amantes del cielo nocturno, pues luego de ser catalogado con un brillo de magnitud 5, su destello podrá seguirse en el firmamento durante su ventana de visibilidad.

A pesar de que la fecha de menor proximidad a la Tierra se vivió el pasado 19 de abril, aún existe oportunidad de verlo en el hemisferio norte antes de que acabe el mes y, a continuación te daremos los mejores tips para observar el Cometa.

Todo lo que debes saber sobre el C/2025 R3. Foto: NASA

Consejos clave para observar el Cometa C/2025 R3

Cielo Oscuro y despejado:

De acuerdo con el sitio experto Star Walk, actualmente la intensidad del brillo del Cometa C/2025 R3 (PanSTARRS) se encuentra en un grado 3, así que para poder apreciarlo a simple vista, será necesario que el cielo esté completamente oscuro y despejado. Por ello, la mejor hora para encontrarlo es 20 minutos antes del amanecer.

Usa telescopio:

Aunque algunos expertos aseguran que puede observarse a simple vista, como su brillo bajó de intensidad, contar con el equipo especializado para verlo, hará que encuentres el Cometa C/2025 R3 más rápido.

Utiliza apps que siguen al Cometa en tiempo real:

La trayectoria del Cometa C/2025 R3 continúa siendo monitoreada, así que para lograr localizarlo en el firmamento con mayor facilidad, las apps de astronomía son una herramienta clave.

A esta hora podrá verse desde el hemisferio norte. Foto: Star Walk

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