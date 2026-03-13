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La actividad en todos los principales aeropuertos del área de Washington, D.C., se detuvo el viernes por la tarde. El cierre temporal se debió a un "fuerte olor" en el centro de control de tráfico aéreo de Potomac que está afectando a algunos controladores aéreos, según declaró el secretario de Transporte, Sean Duffy.
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Se ha ordenado la suspensión temporal de las operaciones aéreas en los aeropuertos internacionales de Baltimore-Washington, Reagan y Dulles. Según la página de alertas de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).
Cuatro horas después, la FAA levantó las restricciones lo que permitió retomar lentamente el tráfico aéreo aunque con muchos retrasos.
Esta interrupción fue provocada por un fuerte olor químico dentro del centro de control Potomac, en Virginia, que centraliza a varios controladores aéreos de la zona.
Las autoridades atribuyeron el mal olor a una placa de circuito que se sobrecalentó y fue reemplazada.
"La suspensión de operaciones en tierra ha finalizado y se han reanudado", indicó el secretario de Transporte, Sean Duffy en sus redes sociales.
Los bomberos confirmaron que no hay peligro para los controladores de tráfico aéreo, quienes pudieron regresar a sus puestos de trabajo, agregó Duffy.
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