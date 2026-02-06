Cada cuatro años las ventas de televisores se incrementan durante la celebración de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA. Se estima que en 2026 las ventas alcanzarán los 210 millones de unidades globalmente. En México se estima que el crecimiento sea de más de 30% comparado con el año anterior.

De acuerdo con el reporte “TV Sets Market Tracker, Forecast” de la empresa de análisis Omdia, la región de Norte América (donde se llevará a cabo la competencia de futbol), tendrá el mayor crecimiento, que se estima será de 2.2% global, con ventas de alrededor de 50 millones de unidades.

“En México siempre existe un crecimiento en ventas de televisores en esta temporada futbolera, pero ahora que nuestro país es una de las tres sedes de este torneo esperamos que el crecimiento en ventas sea de más de 30%”, de acuerdo con Daniel Aguilar Gallego, director de Comunicación Corporativa de LG Electronics México.

LG prevé incremento en la venta de televisores durante la Copa Mundial de Futbol. Imagen: cortesía

Además del crecimiento cuantitativo, LG estima una mayor demanda de televisores con tecnología avanzada que ofrezca a los consumidores mayor calidad de imagen, pantallas más grandes y modelos inalámbricos, dijo Aguilar Gallego, entrevistado en el Consumer Electronics Show (CES) 2026.

En el evento que se realizó en Las Vegas, la compañía presentó una de las propuestas más recientes: su modelo OLED evo W6. Algunas de sus características principales son la conectividad True Wireless y la innovación de imagen Hyper Radiant Color.

Sin la maraña detrás de la TV

La tecnología True Wireless se refiere a que los usuarios pueden colocar el televisor Wallpaper TV prácticamente en cualquier lugar de la habitación, porque todas las entradas de señal se conectan en una caja separada llamada Zero Connect Box.

Esta caja de conexiones se puede colocar a una distancia de hasta 10 metros y transmite en alta definición, por lo que no pierde señal. Además de que el televisor tiene un grosor de menos de 4 milímetros y tamaño de 100 pulgadas.

Por otra parte, la tecnología Hyper Radiant Color mejora el negro, los colores y el brillo al máximo nivel para tener la mejor calidad de imagen. En el tema de videojuegos, el televisor Wallpaper TV, tiene calidad 4K con resolución de 165 Hz para ofrecer una experiencia de juego fluida y sin interrupciones.

Una TV que te reconoce por la voz

Aguilar Gallego explicó que para hacer fácil la experiencia del usuario, la pantalla tiene una personalización a través de la plataforma webOS.

Gracias a Voice ID, los usuarios tienen una pantalla de inicio personalizada. Con solo una orden de voz, el televisor reconoce quién está viendo la televisión y cambia instantáneamente la interfaz para adaptarla al perfil del hablante, con widgets y aplicaciones personales, lo que garantiza que el contenido sea siempre relevante para el usuario actual, incluso si otra persona en la familia estaba viendo la televisión anteriormente.

El televisor integra las tecnologías de Google Gemini y Microsoft Copilot para permitir a los usuarios formular preguntas de voz y recibir respuestas personalizadas. La marca informó que la información del usuario se protege con LG Shield, un sistema que resguarda los datos mediante medidas avanzadas de cifrado y seguridad.

“El televisor Wallpaper representa la convergencia de nuestro liderazgo en tecnología True Wireless, la innovación en el diseño y 13 años de maestría en la tecnología OLED”, precisó Aguilar Gallego.

El complemento necesario para la TV

Durante el CES 2026, LG también presentó el complemento de la TV, el sistema de audio LG Sound Suite que tiene la barra de sonido H7, la primera del mundo con Dolby Atmos FlexConnect para ofrecer un sonido envolvente que se adapta a la distribución de la habitación sin necesidad de configuraciones complicadas.

LG Sound Suite funciona con los televisores premium de LG y se puede conectar a cualquiera de sus componentes inalámbricos, incluyendo las bocinas de sonido envolvente M7 y M5, el subwoofer W7 o la barra de sonido H7, para un total de 27 posibles configuraciones. Esta flexibilidad permite a los consumidores crear la configuración perfecta para su espacio.

Las ofertas de televisores y las diferentes tecnologías serán muchas este año para que los consumidores puedan encontrar el producto que mejor se adapte a su presupuesto y necesidades.

