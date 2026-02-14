Más Información

Día de San Valentín; a esta hora inicia la promoción de hamburguesas gratis en Carl’s Jr HOY, 14 de febrero

San Valentín es la excusa perfecta para mostrar tu lado meloso sin vergüenza ni remordimientos. No importa si te encuentras en una relación o soltero, ha muchas maneras de expresar el amor y te puede ayudar a decir eso que tanto te cuesta.

¿Quieres declararte a tu crush?, ¿te cayó la quincena pero ya se te fue en deudas?, ¿no podrás estar con tus redes queridos este 14 de febrero? No te preocupes, aquí te compartimos ideas de mensajes cortos para compartir a tus .

WhatsApp se llena de amor con estas frases para compartir. Foto: Unsplash
Las mejores frases para enviar por WhatsApp este 14 de febrero

Sabemos que este día abundan los chocolates, los peluches, las flores, las cenas en restaurantes ostentosos y las tarjetas de felicitaciones. Pero este tipo de obsequios se encarecen en la temporada y no siempre se tiene el tiempo suficiente para comprarlos.

Y entre tanta preocupación, quizá no te habías dado cuenta que la tecnología puede ser "tu cupido", o al menos tu fuente de inspiración. En la época moderna, un mensaje puede ser más que suficiente para expresar lo que sientes por los demás.

Por medio de puedes enviar mensajes individuales, grupales o hasta crear listas de difusión para felicitar a tu pareja, crush o amigos en cuestión de segundos.

Tú decides los destinatarios y nosotros te damos las ideas de frases cortas para celebrar este San Valentín 2026:

Para tu pareja:

  1. "Feliz San Valentín, mi corazón es tuyo”
  2. "Feliz 14 al amor que creció conmigo”
  3. "Te amo más que ayer, pero menos que mañana”
  4. "Eres mi media naranja, feliz San Valentín”
  5. "Mi amor por ti crece cada día, feliz San Valentín”
  6. ⁠"Años después, sigues siendo mi lugar seguro"
  7. "Eres el motivo por el que sonrío este día de San Valentín”
  8. "Este 14 de febrero te quiero más de lo que puedo expresar”
  9. "Este mensaje es 10% San Valentín, 90% tú"
  10. “El amor contigo aprendió a quedarse, felicidades".

Para subir el tono con tu novia o novio:

  1. "Feliz San Valentín… lo demás te lo digo en persona"
  2. “Hoy no se regalan flores, se regalan besos (y más)"
  3. ⁠"Feliz San Valentín al culpable de mis pensamientos"
  4. "Contigo no necesito regalos, necesito tiempo… a solas"
  5. "Este día, amarte es fácil, resistirte es imposible"
  6. “La distancia solo hace que te desee más… feliz San Valentín, amor"
  7. “Cuenta regresiva para verte y no soltarte"
  8. “Eres mi pensamiento favorito esta noche"
  9. “Hoy el amor se me antoja con tu nombre"
  10. “No hay kilómetros que apaguen lo que siento por ti"
Puedes personalizar estas frases de San Valentín con emojis de amor. Foto: WhatsApp
Para amigos:

  1. "Feliz San Valentín, amigo/a! Gracias por estar siempre ahí"
  2. "Gracias por ser mi compañero/a de aventuras, feliz San Valentín"
  3. "Feliz día del amor y la amistad, BFF"
  4. "Gracias por ser mi confidente y mi mejor amiga, feliz 14 de febrero"
  5. "Los amigos se cuentan con los dedos de la mano, y tú eres el primero. Te quiero"
  6. “La distancia no borra lo importante: feliz San Valentín"
  7. “El amor también es amistad, y de la buena. Feliz día"
  8. “Hoy celebro tenerte como amigo/a, estés donde estés"
  9. “No hay chocolate, pero sí mucho cariño. Feliz San Valentín"
  10. “Feliz día del amor y la amistad… te mando abrazo virtual incluido"

Para tu crush:

  1. "No sé qué somos, pero feliz San Valentín"
  2. ⁠"Hoy es San Valentín y tú lo hiciste más bonito"
  3. ⁠“No sabía qué mandar… pero pensé en ti"
  4. "Hoy el pretexto es San Valentín… tú el motivo"
  5. "Hay personas que hacen especial cualquier día… tú"
  6. "San Valentín y tú en la misma oración"
  7. "Hoy se vale decirlo: me agradas mucho".
  8. ⁠"Feliz San Valentín, gracias por lo que compartimos"
  9. "Hoy pensé en ti con cariño"
  10. "Hay afectos que se dicen mejor con silencio… y un mensaje"

Para tus amigos del trabajo:

  1. “Hoy también se celebra el compañerismo. ¡Feliz San Valentín"
  2. “Feliz San Valentín, gracias por hacer el trabajo más ameno"
  3. “Gracias por sumar siempre buena onda. ¡Feliz día!"
  4. “Feliz San Valentín, gracias por el apoyo diario"
  5. “Feliz San Valentín… hoy el amor se demuestra compartiendo el café"
  6. “Feliz día del amor, la amistad y los correos urgentes"
  7. “Amistad laboral nivel: avisarte que hay comida gratis"
  8. “Feliz San Valentín, gracias por hacer que el trabajo no sea tan trabajo"
  9. “Amor verdadero: compartir el cargador. Te quiero"
  10. “Celebrando el amor laboral: sobrevivimos otra semana juntos"

