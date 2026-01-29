Pasaporte 2026: ¿cómo agendar tu cita por WhatsApp?; conoce el paso a paso

Tramitar o renovar el pasaporte mexicano suele asociarse con procesos largos y confusos. Sin embargo, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), desde 2023 se encuentra disponible un sistema digital que permite agendar citas a través de un chatbot oficial en WhatsApp, opción que continúa operando en 2026 como una de las principales vías para acceder al servicio en las 32 entidades del país.

Según la SRE, esta herramienta digital surge como parte de una estrategia de modernización administrativa orientada a facilitar la vida cotidiana de las personas y a reducir prácticas irregulares vinculadas con gestores y cobros indebidos. El sistema funciona mediante un asistente virtual verificado que guía al usuario paso a paso hasta concretar la cita presencial.

Usa el chatbot oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores para agendar cita para tramitar o renovar tu pasaporte. Foto: Especial

¿Cómo funciona el chatbot oficial de la SRE?

De acuerdo con información institucional, el proceso para agendar la cita de pasaporte por WhatsApp se realiza de la siguiente manera:

Guarda el número oficial: Agrega a tu agenda telefónica el número de la Secretaría de Relaciones Exteriores (55 8932 4827).

Agrega a tu agenda telefónica el número de la Secretaría de Relaciones Exteriores (55 8932 4827). Inicia la conversación: Abre WhatsApp y envía un mensaje con la palabra “Hola” para activar el asistente virtual de la SRE.

Abre WhatsApp y envía un mensaje con la palabra “Hola” para activar el asistente virtual de la SRE. Proporciona tus datos personales: El chatbot solicita información básica como la CURP, el nombre completo y el tipo de trámite que deseas realizar, ya sea expedición por primera vez o renovación del pasaporte.

El chatbot solicita información básica como la CURP, el nombre completo y el tipo de trámite que deseas realizar, ya sea expedición por primera vez o renovación del pasaporte. Selecciona tu cita: Según la SRE, el usuario elige la oficina de pasaportes más cercana o conveniente, así como la fecha y el horario disponibles.

Según la SRE, el usuario elige la oficina de pasaportes más cercana o conveniente, así como la fecha y el horario disponibles. Confirma la información: Una vez validados los datos, el sistema genera un comprobante digital de la cita.

Una vez validados los datos, el sistema genera un comprobante digital de la cita. Recibe tu comprobante: El mensaje de confirmación incluye códigos QR, la ubicación de la oficina seleccionada y una hoja de ayuda para efectuar el pago de derechos en ventanilla bancaria.

El mensaje de confirmación incluye códigos QR, la ubicación de la oficina seleccionada y una hoja de ayuda para efectuar el pago de derechos en ventanilla bancaria. Acepta el aviso de privacidad: Durante la conversación, el asistente presenta el aviso de privacidad aprobado por el INAI, el cual debe leerse y aceptarse para continuar con el trámite.

La dependencia subraya que el chatbot no solicita fotografías, documentos escaneados ni datos bancarios, y que toda la información se ingresa únicamente en formato de texto, lo que refuerza la seguridad del proceso.

Así luce el chatbot de la SRE en WhatsApp. Foto: Captura de pantalla

¿Qué debes llevar el día de la cita y medidas de seguridad?

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el procedimiento y las consideraciones para el día de la cita y el uso del sistema funcionan así:

Acude con la documentación requerida: El día de la cita presencial, las personas deben presentar identificación oficial vigente, acta de nacimiento y el comprobante original del pago de derechos.

El día de la cita presencial, las personas deben presentar identificación oficial vigente, acta de nacimiento y el comprobante original del pago de derechos. No lleves fotografías: Según la SRE, ya no es necesario acudir con fotos impresas, ya que el registro biométrico se realiza directamente en la oficina.

Según la SRE, ya no es necesario acudir con fotos impresas, ya que el registro biométrico se realiza directamente en la oficina. Registro biométrico en oficina: El trámite incluye la captura de imagen facial, huellas dactilares y lectura de iris durante la atención presencial.

El trámite incluye la captura de imagen facial, huellas dactilares y lectura de iris durante la atención presencial. Uso oficial del chatbot: Durante la presentación del sistema, el entonces canciller Marcelo Ebrard explicó que “WhatsApp será una vía para poder agendar nuestras citas en todas las oficinas que tiene Relaciones Exteriores”, al destacar la rapidez y accesibilidad del proceso.

Durante la presentación del sistema, el entonces canciller Marcelo Ebrard explicó que “WhatsApp será una vía para poder agendar nuestras citas en todas las oficinas que tiene Relaciones Exteriores”, al destacar la rapidez y accesibilidad del proceso. Prevención de abusos y fraudes: Representantes de Meta, empresa propietaria de WhatsApp, señalaron que el chatbot contribuye a prevenir abusos en línea y a vincular a los usuarios con fuentes oficiales verificadas.

Representantes de Meta, empresa propietaria de WhatsApp, señalaron que el chatbot contribuye a prevenir abusos en línea y a vincular a los usuarios con fuentes oficiales verificadas. Servicio sin costo: La SRE aclara que el sistema de citas no tiene ningún costo y que no se realizan cobros a través de WhatsApp.

La SRE aclara que el sistema de citas no tiene ningún costo y que no se realizan cobros a través de WhatsApp. Límite mensual de citas: El chatbot permite agendar hasta cinco citas por mes desde el mismo número telefónico.

El chatbot permite agendar hasta cinco citas por mes desde el mismo número telefónico. Otras opciones disponibles: Esta modalidad convive con el portal web oficial y la atención telefónica, los cuales continúan operando para quienes prefieren esos canales.

