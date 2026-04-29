Durante años, las redes sociales consolidaron un estándar de sonrisa que se repetía en todos lados: dientes extremadamente blancos, uniformes y con carillas como símbolo del ideal estético. Sin embargo, hoy gana terreno una visión más consciente, en la que la salud bucal y la identidad del paciente pesan tanto como el resultado visual, algo que platicamos con dos expertos en el tema.

La odontóloga Katty Machado, especialista en ortodoncia y fundadora de Sonreir Dental, comienza explicando que "el concepto de 'perfección' ha evolucionado de manera significativa.

Tendencias en estética dental. Foto: Freepik

Antes predominaban sonrisas muy blancas y poco individualizadas ya que muchas veces resultaban en un aspecto artificial. Hoy los pacientes buscan una sonrisa natural, armónica y personalizada".

Por su parte, el odontólogo especialista cirugía y estética dental, Daniel Romano, señala que "hoy el mayor temor es a los dientes blancos y gigantes.

La gente quiere mejorar su sonrisa, pero que llegue al trabajo o con otras personas y que la reacción no sea de 'traes carillas', sino de '¿qué te hiciste? Te ves bien’”.

La armonía como punto de partida

Lograr una sonrisa equilibrada implica mucho más que intervenir los dientes, ya que se parte de un análisis integral que considera proporciones faciales, dinámica de los labios, edad, género, salud periodontal y oclusión. "Actualmente utilizamos herramientas digitales que permiten planificar el resultado antes de iniciar el tratamiento, logrando mayor precisión y predictibilidad", comenta Machado, para quien el objetivo es construir una solución única para cada paciente.

Este enfoque hacia la evaluación personalizada es compartido por Romano, quien añade que hay factores que son clave para una correcta asesoría, como la complexión física, la estatura e incluso el tono de piel, pues “el blanco que le queda a un paciente no necesariamente le va a quedar igual a otro", explica.

De acuerdo con expertos, no podemos cambiar por completo la naturaleza del diente. Foto: Freepik

Además, afirma el experto la importancia de comprender que "no puedes cambiar completamente la naturaleza del diente”, pues algunos pacientes llegan con una idea muy concreta, como querer pasar de dientes triangulares a cuadrados o viceversa, pero la forma del diente tiene límites y "hay que trabajar sobre lo que ya existe para que el resultado sea coherente y funcional", añade.

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Entre tendencias, errores y nuevas técnicas

Con el desarrollo de técnicas y materiales que permiten moldear cada vez mejor la sonrisa, muchos especialistas optan por una mínima intervención con carillas ultrafinas, ortodoncia invisible o blanqueamientos controlados. "Buscamos preservar al máximo el diente. Entre menos desgaste, mejores resultados y mayor durabilidad", dice Romano.

Y en esa misma línea, plantea algo que pocas veces se dice en voz alta: que el diseño de sonrisa no siempre es la respuesta. "Con una buena ortodoncia ya puedes alinear, perfeccionar y estar bien desde tu mordida, y hay pacientes que terminan y dicen: esto es lo que quiero para mi vida, me encanta mi sonrisa", explica.

El diseño de sonrisa apuesta hoy por naturalidad. Foto: Freepik

Lo mismo puede pasar con un blanqueamiento que corrija el tono. Después de todo, para alcanzar el objetivo no siempre pasa por el procedimiento más visible ni el más costoso, sino por encontrar el que sea ideal para cada quien.

Por supuesto, ambos profesionales de la salud bucal concluyen recordando la importancia de acudir con profesionales acreditados, actualizados y con experiencia comprobable y precios que no sean sospechosamente bajos para lo que ofrecen.

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