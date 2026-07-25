Caracas.- Más de 8 mil estructuras han sido inspeccionadas en Caracas por el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) tras los terremotos del pasado 24 de junio, con el objetivo de determinar su habitabilidad, identificar fallas críticas y dar recomendaciones a las comunidades y autoridades locales para mitigar vulnerabilidades.

Así lo informó el CIV en una nota de prensa, donde detalló que más del 70% de las edificaciones inspeccionadas fueron clasificadas como habitables y alrededor del 25 % bajo "habitabilidad con precaución" o "no habitable".

"Hemos tenido la presencia de unos 6 mil colegas en las zonas afectadas, prestando un servicio voluntario y totalmente gratuito para darle tranquilidad a la población", aseguró Rafael Argotti, miembro de la Junta Directiva Nacional del CIV, citado en la nota.

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Argotti subrayó que las revisiones continuarán en las "zonas que presentan mayor densidad poblacional y estructuras de mayor antigüedad dentro de la capital".

"Se estiman 12 mil inspecciones globales mediante el esfuerzo conjunto entre el CIV, las alcaldías, universidades, Cuerpo de Bomberos y Protección Civil", añade la nota de prensa.

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El viernes se cumplió un mes del devastador doble terremoto que afectó principalmente la zona norte de Venezuela y que ha dejado al menos 5 mil 546 fallecidos, 16 mil 740 heridos y 17 mil 907 personas sin viviendas, según el gobierno. Además, este desastre dejó unos 856 edificios afectados y 190 colapsados.

El Banco Mundial estimó el jueves en 19 mil 600 millones de dólares los daños físicos directos provocados por los terremotos que sacudieron Venezuela y advirtió que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica del país durante la próxima década.

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