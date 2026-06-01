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Bizarrap se incorporará al elenco de voces en español de "Toy Story 5", la próxima película de Disney y Pixar, donde interpretará a un nuevo personaje, uniéndose a Bad Bunny, como otra de las estrellas destacadas que forman parte del filme.
El productor y artista argentino dará vida a un excéntrico y protector integrante de la comunidad de juguetes llamado 'Santa de Jardín', de acuerdo con un comunicado divulgado este lunes por The Exclusive Agency, representante del artista.
El personaje del creador de las 'Bizarrap Sessions' compartirá una escena con el juguete 'pizza con anteojos' cuya voz es prestada por Bad Bunny.
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Esta será la primera vez que el argentino participa en la pantalla grande, quien en paralelo continúa lanzando música y participando en festivales en América Latina.
La cinta, dirigida por Andrew Stanton y producida por Lindsey Collins, se estrena el próximo 18 de junio y marca el regreso del vaquero Woody desde junio de 2024.
El estreno ha levantado gran expectativa por la inclusión de nuevos personajes y desafíos en una narrativa que combina comedia y aventura, y cuya banda sonora contará con una canción interpretada por Taylor Swift.
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