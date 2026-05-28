La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) consolidó su participación en el Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico "Delfín 2026", con un contingente de 354 alumnos seleccionados. Es una de las instituciones con mayor presencia en movilidad y colaboración científica.

Las autoridades universitarias informaron que, del total de jóvenes participantes, 191 realizarán sus actividades de estancia científica bajo la modalidad presencial y 163 lo harán de forma virtual.

El rector Dámaso Anaya Alvarado destacó que la institución ofrece herramientas de desarrollo académico y convenios internacionales. Y además, fomenta la innovación necesaria para atender las problemáticas de la entidad.

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La Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales de la UAT precisó que llevan aproximadamente quince años dentro del Programa Delfín.

La UAT también será receptora al albergar a 102 estudiantes visitantes de otras instituciones. | Foto: Archivo, especial.

Los estudiantes colaborarán durante siete semanas con investigadores de centros de estudio nacionales e internacionales, y posteriormente presentarán sus resultados en el Congreso Nacional que se llevará a cabo en el estado de Nayarit.

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La UAT también será receptora al albergar a 102 estudiantes visitantes de otras instituciones; 20 alumnos presenciales y 82 a distancia.

La universidad tamaulipeca también dispuso de 216 asesores académicos; 91 de manera presencial y 125 en línea, encargados de supervisar los avances teóricos y prácticos de los jóvenes.

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