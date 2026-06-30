¿Construir un castillo dentro de un estadio? Taylor Swift y Travis Kelce podrían convertir esa idea en realidad para celebrar una boda digna de "Love Story".

De acuerdo con reportes de Page Six, la pareja habría mandado construir un enorme palacio dentro del Madison Square Garden, en Nueva York, el recinto donde, presuntamente, celebrarán su enlace el próximo 3 de julio. La estructura formaría parte de la decoración de una ceremonia inspirada en un cuento de hadas.

El medio estadounidense informó que captó unos barandales blancos que quedaron al descubierto mientras descargaban la decoración del recinto y que podrían formar parte del castillo, el cual, según TMZ, sería levantado dentro de un jardín.

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Asimismo, Page Six obtuvo imágenes de una alfombra roja colocada en la entrada VIP del recinto. Sin embargo, minutos después fue retirada. Según el medio, un empleado aseguró que era para una "boda", pero explicó que aún no debía instalarse.

Una boda temática...

Cuando se dieron a conocer las fotografías del compromiso de Swift y Kelce, uno de los elementos que más llamó la atención fue el jardín donde el jugador de la NFL le propuso matrimonio a la cantante. El lugar, decorado con flores blancas y en tonos rosa.

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Ahora, todo apunta a que la boda retomaría esa misma estética. Según Page Six, varias de las cajas que han sido entregadas en el Madison Square Garden están etiquetadas con la leyenda "Garden Party", lo que ha alimentado las especulaciones sobre la temática de la celebración.

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Por su parte, TMZ reportó recientemente que gran parte del recinto ha sido cubierta con telas y que, además del Madison Square Garden, también fue rentado un espacio sin ventanas que podría transformarse por completo para ofrecer una experiencia inmersiva a los invitados.

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El portal también señaló que existe un fuerte operativo de seguridad alrededor del recinto y que el personal tiene prohibido utilizar teléfonos móviles durante los preparativos.

Aunque celebrar una boda dentro de un estadio podría parecer inusual, la elección tendría sentido para una pareja del nivel de Taylor Swift y Travis Kelce, ya que el recinto ofrecería mayor privacidad gracias a sus múltiples accesos y a las estrictas medidas de seguridad implementadas para el evento.

Swift y Kelce mantienen una relación desde 2023 y se comprometieron en agosto del año pasado.

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