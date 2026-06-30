Que si cambiaron la ubicación de la boda, que si trasladarán a los invitados en autobuses hasta el evento, o incluso que ya se casaron. La celebración nupcial de Taylor Swift ha estado rodeada de especulaciones debido al hermetismo con el que la pareja ha manejado los detalles.

En días recientes, medios estadounidenses reportaron la existencia de supuestos acuerdos de confidencialidad enviados junto con las invitaciones de la cantante pop y el jugador de la NFL Travis Kelce, los cuales incluirían consecuencias en caso de filtraciones. Sin embargo, ahora TMZ señala que los documentos virtuales no señalarían sanciones económicas y que más bien formarían parte de un protocolo de seguridad.

De acuerdo con el medio, en caso de incumplir las reglas, la única consecuencia podría ser que ya no seas invitado.

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Asimismo, se detalló que no existiría una cesión de derechos de imagen por parte de los asistentes, pese a versiones que apuntaban a una posible transmisión en directo del evento.

Una boda con numerosos invitados: así se prepara la celebración de Taylor Swift y Travis Kelce

En cuanto a la organización, se prevé que la boda se realice el 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York, con alrededor de 1,000 invitados. Un día antes, el 2 de julio, se llevaría a cabo un evento privado adicional.

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Las invitaciones, según reportes, incluirían un sistema de marca de agua personalizada con el nombre de cada invitado, con el objetivo de rastrear posibles filtraciones en línea. Además, solo indicarían “Ciudad de Nueva York” y la fecha, sin especificar el lugar exacto.

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Por otro lado, algunos amigos de Travis Kelce habrían reservado hoteles cercanos al recinto, mientras que los posibles invitados famosos se han mantenido en silencio.

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Entre los nombres que suenan para la celebración destacan Selena Gomez, Ed Sheeran y Zoë Kravitz, e incluso Paul McCartney podría presentarse para amenizar el evento.