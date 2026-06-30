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¿Caballo que alcanza, gana? Habrá que ver los números finales, pero por fin "Toy Story 5" no sólo alcanzó a "Super Mario Galaxy" en espectadores, sino que lo ha rebasado, tras casi dos semanas en pantallas.
La película animada de los estudios Disney Pixar alcanzó los 10.4 millones de boletos vendidos en sus primeros 12 días, 200 mil espectadores más que los registrados por su competidora en el mismo periodo, en abril pasado.
Esto de acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, las cuales hacen prever que pronto Woody, Buzz y Jessie superarán a la máxima arma de los videojuegos.
"Super Mario Galaxy" ha necesitado de casi tres meses para superar los 15 millones de boletos vendidos, lo cual la coloca por ahora como la película más vista de 2026.
"Toy Story 5" tuvo un arranque, el pasado 17 de junio, lejos de lo habitual, pues en su primer fin de semana registró un millón menos que la historia de Mario Bros, quien sostuvo la diferencia por toda la semana.
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Se estimó que el inicio de los juguetes no fue tan bueno porque se lanzó el mismo día que la Selección Mexicana jugó contra su similar de Corea del Sur y luego salieron a la palestra otros equipos sensación como España, Brasil y Argentina, que captó la atención del público.
Pero en estos últimos días algo pasó, entre ellas la calificación del combinado nacional a la siguiente fase y, en el fin de semana, "Toy Story 5" remolcó a más de 5 millones de personas a las salas. A este ritmo, en un máximo de dos semanas ya sería la película más taquillera del año.
El año pasado el largometraje más visto por los espectadores mexicanos fue la versión live action de "Lilo & Stitch" que superó los 17 millones de butacas ocupadas.
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La nueva entrega de Pixar pone a los vaqueros y al astronauta, así como a sus amigos, en competencia con la tecnología representada por un iPad, que se ha convertido por completo en el foco de atención de sus niños dueños.
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