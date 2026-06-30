Los cantantes Chichí Peralta, Lila Downs, Francisco Céspedes, Daniela Mercury y Alaska recibirán el Premio a la Excelencia Musical 2026 de la Academia Latina de la Grabación, mientras que el compositor panameño Omar Alfanno será distinguido con el Premio del Consejo Directivo.

Estos reconocimientos a su aporte a la música latina, anunciados este martes por la Academia Latina de la Grabación, serán entregados el 9 de noviembre durante la ceremonia de los Premios Especiales de la 27 Semana Anual del Latin Grammy, que se celebrará en Las Vegas.

"Es un inmenso privilegio honrar a estas leyendas vivientes, un grupo excepcional cuya influencia trasciende generaciones y géneros, y que continúan enriqueciendo y redefiniendo nuestra herencia musical", afirmó en un comunicado Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia.

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La mexicana Lila Downs, ganadora de seis Latin Grammy y un Grammy, es reconocida por fusionar las raíces indígenas de su país con géneros como el jazz, la cumbia y el bolero, mientras el dominicano Chichí Peralta, ganador de un Latin Grammy, ha destacado por mezclar ritmos caribeños con sonidos contemporáneos.

Entre tanto, el panameño Omar Alfanno es autor de clásicos como 'El gran varón', 'A puro dolor' y 'Amores como el nuestro', interpretados por cientos de artistas de la música latina.

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El cubano Francisco Céspedes, establecido en México, se consolidó como una de las voces de la canción romántica con 'Vida loca' y también ha compuesto para artistas como Luis Miguel.

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Alaska, nacida en Ciudad de México y radicada en España, es una de las pioneras del pop electrónico en español y alcanzó fama con grupos como Alaska y Dinarama y Fangoria, mientras que la brasileña Daniela Mercury es considerada una de las principales impulsoras del axé y ha vendido más de 20 millones de discos a lo largo de su carrera.

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La Academia explicó que el Premio a la Excelencia Musical distingue a intérpretes por sus contribuciones artísticas a la música latina a lo largo de sus carreras, mientras que el Premio del Consejo Directivo reconoce a personas cuyos aportes han sido fundamentales para el desarrollo de esta.

La ceremonia también incluirá, por segundo año consecutivo, la entrega del Premio al Educador de Música Latina, otorgado en colaboración con la Fundación Cultural Latin Grammy. El ganador recibirá una donación de instrumentos musicales valorada en 10 mil dólares para el programa de música de su escuela. Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el 3 de agosto.

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