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El actor Michael Byrne, recordado por sus participaciones en las franquicias de “Indiana Jones” y “Harry Potter”, falleció a los 82 años.
De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, el deceso ocurrió el pasado 20 de junio, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de su muerte.
Byrne nació en Hampstead, al norte de Londres. Era hijo de Helen Byrne, una madre soltera de origen irlandés, según recoge The Guardian.
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El intérprete estudió en la Central School of Speech and Drama y dio sus primeros pasos en la actuación con pequeños papeles en la Compañía Nacional de Teatro, fundada por el actor y director británico Laurence Olivier en 1963. Un año antes había realizado una gira por Irlanda con la compañía Arena, experiencia en la que conoció a quien más tarde sería su esposa, Carole Nimmons.
Durante la década de 1960 participó en montajes como “The Royal Hunt of the Sun”, de Peter Shaffer, y “The Recruiting Officer”, en una época en la que los actores podían crecer profesionalmente dentro de una misma compañía, una dinámica que, según señala el medio, prácticamente ha desaparecido del teatro británico.
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Mientras que en el cine, uno de sus primeros papeles destacados llegó con “The Good Father” (1985). Cuatro años después se integró al elenco de “Indiana Jones y la última cruzada” (1989), dirigida por Steven Spielberg, donde dio vida al coronel Vogel, uno de los antagonistas de la historia.
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Durante los años setenta también participó en varias producciones del género bélico, entre ellas “The Eagle Has Landed” (1976), además de otras cintas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial.
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En 1998 interpretó a un sobreviviente de un campo de concentración en “Apt Pupil”, mientras que su versatilidad también lo llevó a encarnar a Gellert Grindelwald en “Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1”. A su trayectoria cinematográfica también se suman títulos como “The Sum of All Fears”.
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Sobre los escenarios, Byrne llegó a interpretar el clásico “Romeo y Julieta” en el Bristol Old Vic. En televisión participó en producciones como “Coronation Street” y “Smiley's People”, estrenada en 1982.
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Sus últimas actuaciones teatrales fueron en “Mary Stuart”, presentada en 2018 en el Duke of York's Theatre de Londres, y “Uncle Vanya”, montada en 2019 en el Theatre Royal de Bath.
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