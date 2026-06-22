La quinta entrega de la serie de Pixar debutó con 160 millones de dólares en taquillas del mercado norteamericano, según estimaciones del estudio difundidas el domingo, estableciendo con facilidad un récord para la franquicia y logrando el mayor debut del año.

Estrenada 31 años después de que la Toy Story original llegó por primera vez a los cines, Toy Story 5 superó ampliamente el mejor debut previo de la saga: 120 millones de dólares para Toy Story 4 en 2019.

A nivel internacional captó 152 millones de dólares en ventas durante el fin de semana de estreno, para un total mundial de 312 millones de dólares. Es una de las franquicias más rentables de The Walt Disney Co.

Antes del lanzamiento de Toy Story 5, las películas habían recaudado en conjunto más de tres mil millones de dólares, además de generar miles de millones por merchandising.

Aunque la serie parecía que concluía con Toy Story 3 de 2010, revivir la franquicia casi una década después ha sido polémica y muy lucrativa.

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