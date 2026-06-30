Elliot Page sorprendió a sus seguidores al mostrar el notable cambio físico que ha conseguido gracias a un intenso entrenamiento de boxeo, preparación que no sólo responde a un nuevo proyecto cinematográfico, sino a dos papeles que exigen una gran condición atlética.

En un video compartido recientemente desde un gimnasio, el actor deja ver un físico mucho más musculoso y definido, con abdominales marcados y una complexión que recuerda a la de un boxeador profesional. Las imágenes rápidamente llamaron la atención en redes sociales por la evidente transformación corporal que ha logrado en los últimos meses.

El entrenamiento también forma parte de su preparación para interpretar a Sinon en "La Odisea", la nueva adaptación dirigida por Christopher Nolan. Para dar vida al personaje, Page ha intensificado su rutina física, apostando por el boxeo como una de las bases de su acondicionamiento.

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Elliot Page dice que adora sus entrenamientos y confiesa que está enganchado. Instagram elliotpage

De acuerdo con información publicada por TMZ, el actor comenzó a practicar este deporte para otro de sus próximos proyectos: la adaptación cinematográfica de "Man Alive: A True Story of Violence, Forgiveness and Becoming a Man", libro autobiográfico del periodista transgénero y boxeador amateur Thomas Page McBee.

La estrategia le permitió preparar ambos personajes de manera simultánea, ya que el entrenamiento desarrollado para encarnar a McBee también le ha servido para afrontar las exigencias físicas de "La Odisea", donde comparte créditos con un elenco encabezado por Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Charlize Theron y Lupita Nyong'o, entre otros.

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¿Quién es Elliot Page?

Antes de su transición de género, Elliot Page era conocido como Ellen Page y alcanzó fama internacional gracias a su papel protagónico en "Juno" (2007), actuación que le valió una nominación al Premio Oscar como Mejor Actriz.

También participó en películas como "Hard Candy", "Inception" y las cintas de "X-Men", además de protagonizar la serie de Netflix "The Umbrella Academy".

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En diciembre de 2020, el actor anunció públicamente que es un hombre transgénero y pidió ser identificado como Elliot Page y con los pronombres masculinos. Desde entonces ha compartido parte de su proceso personal y profesional.

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