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Nueva York, 30 jun (EFE).- La actriz y productora Blake Lively presentó un escrito ante una corte federal en Nueva York en el que reclama una compensación de más de ocho millones de dólares al actor y director Justin Baldoni por el pago de sus abogados y otros costes legales en los que incurrió en el caso judicial que ambos han mantenido en esta ciudad.
El reclamo, presentado este martes ante la corte federal para el Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan, surge después de que el pasado junio el juez dictaminara que Baldoni debía pagar los honorarios de los abogados de la actriz, pero no una indemnización por daños y perjuicios.
Lively, de 38 años, presentó una denuncia contra Baldoni en 2024, acusándolo de comportamiento inapropiado durante el rodaje de la película 'It Ends With Us', -que el actor dirigió- y de llevar a cabo una campaña de desprestigio contra ella, pero su demanda fue desestimada por el juez Lewis J. Liman.
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Baldoni, de 42 años, presentó una contrademanda por 400 millones de dólares contra Lively y su esposo Ryan Reynolds, acusándolos de difamación y extorsión, que fue desestimada.
El pasado mayo, las partes llegaron a un acuerdo para resolver la disputa, lo que evitó que fueran a juicio. Ahora, Lively pide al juez que Baldoni y su compañía de producción Wayfarer Studios que la compensen con más de 8 millones de dólares por los gastos legales.
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De acuerdo con el "New York Post 2, los abogados de la actriz señalaron a la corte que el trabajo que realizaron para que se desestimara la demanda por difamación que presentó Baldoni contra su cliente fue "exhaustivo y necesario para lograr la victoria total que se consiguió".
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El diario neoyorquino precisa este martes que según los documentos legales a los que obtuvo acceso, Lively está reclamando el pago de 7,5 millones de dólares en honorarios de abogados y 539.514 dólares en otros gastos relacionados con el proceso legal.
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La defensa de la actriz indicó además, según el documento citado por el Post, que Lively "ha pagado y sigue pagando" a sus abogados y que reclamará "cualquier otro honorario".
El juez federal Liman concedió a Baldoni y a Wayfarer Studios antes del 13 de julio para responder a la solicitud de Lively.
melc
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