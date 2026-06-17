Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 17 de junio. - La diputada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), María Isabel Rodríguez Jiménez, pidió a los grupos LGBTIQ+ que han optado por “cambiar su género”, que ejerzan su derecho “en casa”, pero “que no vengan a querer implantar (en la sociedad) unas políticas (de género) que no queremos”. Se declaró abiertamente en contra de la diversidad sexual.

Al subir a la tribuna, durante la sesión en el Congreso de Chiapas, la diputada declaró estar en contra de los grupos LGBTIQ+. “Estoy en contra de la diversidad sexual”. “Creo que debemos como sociedad no discriminarlos, (porque) ellos aceptaron un cambio de género”.

Insistió: “Como legisladora y como madre, estoy en contra de estas políticas públicas”. “Necesitamos (…) esta sociedad necesita políticas públicas que guarden la dignidad que haya una sociedad mejor”. “Necesitamos más valores, no estas políticas que vienen a distorsionar la vida de las niñas o niños; los niños son vulnerables. Las niñas son vulnerables y pueden ser absorbidos por estas políticas públicas”.

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La legisladora de Morena se consideró abiertamente como una persona que está en contra de la diversidad sexual. “Estoy en contra de la diversidad sexual (...) Los respetamos, pero si bien dice una palabra célebre por ahí, que su derecho, termina donde comienza el mío y creo que la sociedad necesita que sea defendida”, enfatizó.

Ante esto, la Red por la Inclusión de la diversidad sexual en Chiapas, fijó su postura ante las declaraciones de Rodríguez Jiménez.

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“Es inaceptable que hoy, cuando se conmemora por primera vez el Día Estatal de la Lucha contra la Lesbofobia, Transfobia, Bifobia, Homofobia y otras Diversidades Sexuales y de Género, expedida por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, desde la máxima tribuna del estado, en el pleno del Congreso de Chiapas, la diputada María Isabel Rodríguez Jiménez, de Morena, haya emitido un discurso contrario a los principios del partido que representa, con tintes homofóbicos y totalmente discriminatorio”.

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Su postura en contra de la diversidad sexual habla de una persona “de quien reprime y quien evidentemente no comprende que es una representante popular que, en la base, tiene la alta responsabilidad de legislar para todas, todos y todes, con la mano es la Constitución y no en la Biblia”.

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“Ni en los tiempos más oscuros de Chiapas, cuando se atacó a personas de la diversidad, se emitieron expresiones como las que hizo hoy la diputada María Isabel Rodríguez, al decir que las políticas de inclusión votadas por sus homólogos y que ha respaldado el propio gobernador (al declar que los grupos LGBTIQ+) vienen a distorsionar la vida de las niñas y los niños”.

Pidieron a la diputada de Morena que ofrezca una disculpa pública. “Ante estas opiniones carentes de sustento, emitidas desde la ignorancia, basadas en el odio a las personas de la diversidad, exigimos una disculpa pública y el compromiso de trabajar para todas, todos y todes, reconociendo que ella vive en una sociedad plural y diversa”.

dmrr/cr