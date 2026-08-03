Playa del Carmen.— La Reina Roja, poema sinfónico de Gabriela Ortiz que le comisionó el Festival PAAX GNP, tuvo su estreno mundial este fin de semana. Antes de que la Orquesta Imposible y la Orquesta de la Comunidad de Madrid interpretaran la obra, Ortiz habló de su principal inspiración: el libro homónimo de Adriana Malvido sobre la cobertura periodística que le dio al descubrimiento de la Reina Roja de Palenque hace 32 años, para escribir la pieza que tiene cinco secciones (que luego fueron interpretadas sin pausas): “Nos vamos a ir a otro mundo. Les pido que estén muy abiertos porque nos vamos a ir al mundo de las sensaciones, de las imágenes, de los olores”.

El primero, “Luminiscencia en rojo”, habla del amanecer como antesala de lo venidero, el hallazgo de la Reina Roja; el segundo, “Geometrías de selva y piedra”, regresa a la narración de Malvido y la noción de que lo ancestral: la naturaleza, la selva, la materia hablan; sigue “Cinabrio”, mineral rojo que cubrió todas las superficies cuando el sarcófago fue abierto. El cuarto movimiento se llama “Rostro malaquita” y alude a lo que Ortiz describe como otro momento extraordinario del libro de Malvido: “Ella habla de cómo se reconstruyó la máscara la Reina Roja de pequeños pedazos de piedra, de malaquita. Imaginen pequeños fractales de sonidos, pequeñas malaquitas que suenan”.

“Tz'akab Ajaw”, la quinta sección y el final, continúa la compositora, es la celebración de haber descubierto a la Reina Roja, la esposa de Pakal.

En la pieza, la música adquiere el misticismo de un ritual funerario, una ceremonia precolombina que envuelve al público que, al final, aplaudió por siete minutos. José Quezada

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