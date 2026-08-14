Un momento protagonizado por Aldo Rendón generó comentarios entre los seguidores de “La casa de los famosos México”, luego de que un extraño objeto cayera al suelo mientras el asesor de imagen se cambiaba en una de las habitaciones del reality.

En un video que circula en redes sociales como X y TikTok, se observa a Rendón quitándose una chamarra cuando, de pronto, un artículo redondo rebota en el piso.

El estilista voltea para observarlo e inmediato, intenta cubrirlo con el pie antes de dirigirse nuevamente hacia la cámara. Su reacción fue uno de los detalles que llamó la atención de los usuarios, aunque las imágenes no permiten identificar con claridad qué fue lo que cayó al suelo.

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Después, Rendón continúa con sus actividades y saca algunas pertenencias de un cajón antes de sentarse en el piso para seguir quitándose parte de su ropa y accesorios.

‼️ MOMENTO EXACTO en que a ALDO RENDÓN se le cae un vapeador durante la transmisión. 😳



Las imágenes ya están dando de qué hablar. No sabe disimular nada, nunca se agacha y terminó sentado en el piso para esconderlo 🙊 pic.twitter.com/OqDd8DhPqC — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 14, 2026

¿Era un vapeador?

Los internautas han especulado que el objeto podría ser un vapeador e incluso han señalado que se trataría de un dispositivo de la marca Muha Meds, utilizado para consumir cannabis. Sin embargo, esta versión tampoco ha sido confirmada.

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Hasta el momento, la producción de “La casa de los famosos México” no ha emitido ningún comentario sobre lo ocurrido ni ha informado si habrá alguna sanción para Aldo Rendón.