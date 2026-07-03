Camionetas negras, calles cerradas, un fuerte operativo de seguridad y el desfile de celebridades en Nueva York podrían hacer pensar que la ciudad se prepara para un gran evento internacional. Sin embargo, el motivo sería muy distinto: la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, que, de acuerdo con medios estadounidenses, se celebrará la tarde de este viernes, 3 de julio, en el Madison Square Garden.

Los últimos reportes ya hablan de los primeros avistamientos de los invitados. Entre ellos: la modelo Gigi Hadid y el actor Bradley Cooper, quienes fueron captados saliendo de una residencia privada y abordando un vehículo junto a otras personas elegantemente vestidas.

Un grupo de seguidores espera frente al Madison Square Garden, en la ciudad de Nueva York; este recinto ha sido señalado como el lugar donde se celebrará la boda de la cantante de pop Taylor Swift y el atleta profesional Travis Kelce. Foto de ANGELA WEISS / AFP.

Gigi lució un vestido rosa combinado con zapatillas color nude y llevó su cabello rubio con ondas sueltas, mientras que el protagonista de "¿Qué pasó ayer?" apareció con un clásico traje negro, de acuerdo con TMZ.

Gigi Hadid con corte de capas largas. Foto: Instagram @gigihadid

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La modelo es una de las amigas más cercanas de la cantante y, apenas unas horas antes, Swift fue vista haciendo una parada en su residencia antes de dirigirse al recinto donde se celebrarán los festejos.

También se confirmó la asistencia de la modelo Karlie Kloss, los cantantes Benson Boone y Sombr, el productor de cine británico Hugh Grant junto a la productora de televisión Anna Elisabet Eberstein, además de Dakota Johnson, Machine Gun Kelly.

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Hugh Grant y Anna Elisabet Eberstein llegan al Madison Square Garden. Foto: Roy Rochlin/ AFP.

Por su parte, Page Six captó a Tree Paine, histórica publicista de la intérprete de "Love Story", saliendo de un lujoso hotel en Midtown Manhattan. El portal también fotografió al exjugador de los Kansas City Chiefs, Mitch Schwartz, quien igualmente se dirigía al evento. Todos abordaron camionetas tipo Sprinter con cristales polarizados.

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Se especula que el cóctel comenzará a las 16:00 horas de Nueva York, mientras que la ceremonia iniciará aproximadamente hora y media después y las celebraciones se extenderán hasta la madrugada del sábado.

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Personas llegan al Madison Square Garden, lugar señalado para las celebraciones de la boda de la cantante de pop Taylor Swift y el atleta profesional Travis Kelce, en la ciudad de Nueva York. Foto de ANGELA WEISS / AFP

Asimismo, el portal reveló que el Madison Square Garden fue transformado para la ocasión en un enorme bosque, con árboles naturales y un suelo alfombrado que imita el césped. El recinto también cuenta con un espacio destinado a juegos y actividades, además de una escultura de hielo. Se espera la asistencia de alrededor de mil invitados.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron en agosto de 2025, tras casi dos años de relación.

Así se vive en los alrededores del Madison Square Garden

The New York Times informó que, pese al calor sofocante que se registra en la ciudad, con temperaturas que podrían alcanzar los 101 grados Fahrenheit, numerosos fanáticos han llegado a la zona con la esperanza de ver de cerca la celebración y, con suerte, a Swift.

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Entre los asistentes se han visto personas con velos de novia, otros que portan camisetas de la cantante y hasta manifestantes.

Una manifestante, citada por The New York Times, señaló que su protesta buscaba visibilizar la desigualdad de ingresos de forma irónica, al afirmar que “esta boda costará una fortuna” y recordar que muchos estadounidenses no cuentan con 400 dólares para una emergencia.Foto: Charles Sykes/Invision/AP.

También se han reportado quejas de vecinos por las molestias generadas en los últimos días, derivadas del cierre de calles como la Séptima Avenida, una de las más importantes de la zona, así como por las estrictas medidas de privacidad en el área.

Incluso, otra protestante apareció con un cartel dirigido a Taylor Swift en el que se leía: “Desde salir con menores, hasta descuentos fiscales, hasta contribuir con la crisis climática, hasta superar el suministro eléctrico durante una ola de calor intensa para tu futuro divorcio. Realmente eres un monstruo Taylor Swift”.

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La mujer llevaba el rostro cubierto con un cubrebocas negro y gafas oscuras.

Un manifestante permanece frente al Madison Square Garden durante una supuesta boda entre Taylor Swift y Travis Kelce el viernes 3 de julio de 2026, en Nueva York. Foto de Charles Sykes/Invision/AP.

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