Taylor Swift y Travis Kelce celebran su boda este viernes en Nueva York y aunque no hay confirmación oficial por parte de la pareja, el goteo de filtraciones permite saber que un enorme jardín será el escenario de la fiesta, que los invitados a la cena de ensayo se llevaron un regalo personalizado y que la seguridad es digna de una cumbre de la ONU.

En el interior del Madison Square Garden se ha creado un enorme jardín para la celebración, con árboles de verdad y un suelo alfombrado como si fuera césped, según la web Page Six, la publicación dedicada a información de famosos del New York Post.

La zona también cuenta con un espacio reservado para juegos y actividades, oculto tras unas cortinas largas y vaporosas. Todo con una decoración en la que domina el verde oscuro y el rosa y que cuenta con sofás blancos, mesas altas, barras y una gran escalera, también blanca.

Músicos llegan al Madison Square Garden —el lugar señalado para las celebraciones de la boda de la cantante de pop Taylor Swift y el atleta profesional Travis Kelce— en la ciudad de Nueva York. Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP.

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Ahí se reunirá el millar de invitados a la boda, aunque según algunos medios, la ceremonia ya se habría celebrado y lo que acogerá el Madison Square Garden es únicamente la fiesta.

¿A qué hora inician los festejos de la boda de Swift?

Una fiesta que comenzará con un cóctel alrededor de las 16:00 horas (20:00 GMT) en el sexto piso del edificio y que, con ceremonia nupcial o sin ella, durará hasta al menos las 02:00 de la madrugada del sábado (6:00 GMT).

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Será el segundo día de celebraciones tras la cena celebrada ayer jueves, también en el Madison Square Garden, ante entre 100 y 400 invitados, que son las cifras que manejan los medios estadounidenses.

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Bradley Cooper y Gigi Hadid, Suki Waterhouse, Jack Antonoff o la presentadora Erin Andrews fueron algunos de los asistentes a la cena del jueves, junto a las amigas más cercanas de Swift, como Ashley Avignone o Abigail Anderson.

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Todos recibieron un obsequio de los novios, que se guarda en una caja de terciopelo negro con las iniciales del nombre de la pareja entrelazadas con un corazón, según las imágenes publicadas por la web TMZ.

A la fiesta de hoy se espera la llegada de Selena Gomez, las hermanas Haim, Adrien Brody o Zoë Kravitz, además de cineastas como Steven Spielberg o ejecutivos de la industria del entretenimiento, como Bob Iger, según Variety.

Será difícil obtener imágenes de los asistentes y menos aún de los novios porque las medidas de seguridad desplegadas en el Madison Square Garden y los alrededores son propias de una cumbre de la ONU, como describe The Hollywood Reporter.

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El tráfico se cortará en las calles más cercanas al estadio desde las 13:00 horas (17:00 GMT), la entrada al Madison que usarán los invitados está protegida por una gran carpa blanca instalada en la acera y en el tejado del edificio hay miembros de seguridad vigilando.

Agentes de policía caminan frente al Madison Square Garden de Nueva York el 3 de julio de 2026. El entusiasmo mundial por la "boda real" estadounidense entre la reina del pop Taylor Swift y la estrella de la NFL Travis Kelce alcanzó su punto álgido el 3 de julio, tras conocerse informes de que la pareja ya había contraído matrimonio antes de su espectacular ceremonia de alto nivel en el famoso Madison Square Garden de Nueva York. Foto: Leonardo MUNOZ / AFP.

Medidas que también dificultarán el acercamiento de los fans que se atrevan a desafiar la ola de calor que azota Nueva York, con temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados.

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Y mientras en Nueva York se preparan para la boda, Dolly Parton publicó hoy un vídeo en Instagram en el que agradece a la pareja la donación de 2 millones de dólares para su 'Biblioteca de la Imaginación'.

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"Taylor y Travis, soy Dolly. Me acaban de informar de que habéis hecho una donación de 2 millones de dólares a mi Biblioteca de la Imaginación. Gracias, gracias, gracias (...) Es evidente que habéis hecho de las donaciones una parte fundamental de vuestras vidas. Así que, cuando tengáis a vuestro primer hijo, ¿me lo puedo quedar yo?", preguntó divertida.

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La donación a la biblioteca de la cantante de 'Jolene' forma parte de la entrega por parte de la pareja de 26 millones de dólares a una veintena de organizaciones caritativas justo antes de su boda.