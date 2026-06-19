El creador de contenido "Cobra Independiente", quien documenta y comparte en plataformas digitales su trabajo como repartidor y conductor de un mototaxi en la Ciudad de México, denunció a través de redes sociales haber sido víctima de un asalto luego de realizar un viaje.

De acuerdo con lo compartido por el creador, fue víctima de un asalto a mano armada por parte de un pasajero que solicitó un viaje. El atraco se dio luego de que Erick (el creador de contenido) llevará al asaltante a su destino.

El suceso, que ocurrió cerca del metro Olivos, sobre la calle José Lugo Guerrero en la alcaldía Iztapalapa, quedó registrado por completo gracias a la cámara montada en el casco del motociclista y decidió compartirlo a su canal de YouTube, así como a otras redes, pidiendo ayuda para difundir la noticia.

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En el video se aprecia al agresor subir a la moto como pasajero. Foto: @CobraIndependiente

Conductor de moto denuncia asalto a punta de pistola por parte de pasajero tras viaje por aplicación

En el video, compartido al canal de YouTube de Cobra Independiente el pasado 15 de junio, se ve al agresor subir a la motocicleta bajo el nombre de Javier. Luego de terminar el viaje, el asaltante desciende de la moto y saca un arma de fuego, al mismo tiempo que le dice al motociclista "Oye hermano, ya te la sabes...".

El sujeto le exige al conductor que se quite la cangurera que trae puesta y que le entregue su celular, el cual está colocado en un base en el volante de la motocicleta.

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A pesar de notar el dispositivo que estaba grabando, el ladrón le comentó a la víctima que no le importaba: "Me vale v**ga que me reconozcas. No te voy a quitar tu motito, nada más saca todo lo que traigas". El agresor procedió a palpar al conductor, asegurándose de que ya se le había entregado todo.

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Tras el atraco, el conductor de la motocicleta declaró que dentro de la cangurera solo traía alrededor de 300 pesos, sin embargo, sí lamentó la pérdida del dispositivo móvil.

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"Ahí está señores, ni p*do, nos tocó las de perder...Así pasa cuando sucede, nos toco la de perder", comentó el conductor en el video. También relató que posterior al asalto, mandó mensaje al soporte técnico de la aplicación con la que trabaja, no obstante, no obtuvo una respuesta favorecedora y se vio obligado a ir a las oficinas de la empresa.

"Ya saben como es...no les interesa lo que nos pase a nosotros. Les mandé mensaje después de lo sucedido...porque quise entrar a la aplicación y no me lo permitió. Le mandé mensaje a soporte explicándoles la situación para que me cancelaran y cerraran el viaje ellos, pero no lo hicieron. Lo que hicieron fue cerrarme completamente a mi la aplicación", afirmó el motociclista.

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Al final de su video, el creador de contenido esclareció la situación, explicando a sus seguidores que logró tener acceso a su cuenta de la aplicación nuevamente y podrá seguir trabajando. Agregó que "afortunadamente no pasó a mayores" y solo se llevó un susto tras el asalto.

Asimismo, comentó que en la oficinas de la empresa le explicaron que su cuenta fue bloqueada temporalmente por cuestiones de seguridad y los trabajadores le ayudaron a reactivarla de inmediato.

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