La fiesta mundialista en México continúa dejando escenas inolvidables en las que la humanidad muestra su lado más puro, sincero y empático; y recientemente Monterrey fue testigo de un momento de solidaridad entre integrantes de colectivos de madres buscadoras y aficionados, que ha conmovido a miles de personas en redes sociales.

El pasado domingo 14 de junio, antes del partido de Suecia vs. Túnez en el Estadio Monterrey —el primer encuentro de la Copa Mundial 2026 en la ciudad norteña—, integrantes de un colectivo de madres buscadoras se reunieron en los alrededores del inmueble con carteles, pancartas y fotografías de personas y familiares desaparecidos, con el objetivo de aprovechar la exposición del evento deportivo para visibilizar la crisis humanitaria que enfrenta el país.

Lo que llamó la atención del momento, fue que al percatarse del motivo de la protesta pacífica, decenas de aficionados del equipo escandinavo se detuvieron para solidarizarse con las familias.

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Suecia consigue triunfo en el estadio Monterrey. Foto: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

Suecos abrazan a madres buscadoras afuera del Estadio Monterrey

Videos compartidos a través de redes sociales y por el medio local El Norte, muestran a la afición del país nórdico deteniendo su marcha para hacerle caso al grupo de madres buscadoras que se encuentra afuera del Estadio Monterrey, previo al partido Suecia vs. Túnez.

En las imágenes se ve a las personas suecas observando con atención los retratos de las personas desaparecidas, ofreciendo palabras de consuelo o aliento a las madres buscadoras e incluso abrazando a las personas que protestan.

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La escena que se presenció ha conmovido a miles de mexicanos y extranjeros, quienes aplauden la muestra de solidaridad realizada por los visitantes, principalmente cuando en el país la crisis humanitaria de desaparecidos ha sido casi normalizada y frente a la cual millones de nacionales se muestran indiferentes e insensibles.

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Un momento!!!! @Claudiashein dile a estos neoliberales suecos que vas a investigar a estas madres buscadoras porque lo importante es saber como le hacen para llegar a cdmx a golpetear al super gobierno de la transformación pic.twitter.com/MSdMqwVweS — Amelia_Folch (@folch_amelia3) June 15, 2026

Las madres buscadoras y activistas han reconocido la solidaridad de la afición sueca, destacando la importancia de este tipo de momentos para continuar llamando la atención internacional hacia la causa.

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Esta escena también reavivó recientes polémicas que han demostrado el sentimiento contrario a los manifestantes de colectivos durante el Mundial, como los tres hombres que tomaron la manta de madres buscadoras para taparse de la lluvia en el Ángel de la Independencia, o la del periodista Mauricio Ymay, quien sugirió que las autoridades deberían usar la fuerza pública para reprimir las protestas en los eventos del campeonato.

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