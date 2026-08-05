El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México y el Metro de Santiago de Chile realizaron un intercambio de experiencias en temas relacionados con la prevención de la ideación suicida en sistemas masivos de movilidad.

En reunión virtual, la psicóloga responsable del programa Salvemos Vidas, Alhin Padilla, quien representó al director Adrián Rubalcava, expuso la experiencia acumulada por el STC Metro, así como los mecanismos de intervención, coordinación institucional e interinstitucional y acompañamiento que integran esta estrategia.

Metro de Chile estudia estrategia del STC para prevenir suicidios en estaciones; Rubalcava comparte estrategia Salvemos Vidas. Foto: Especial

En la plática destacó el fenómeno del suicidio en sistemas ferroviarios, el cual ha sido recurrente desde hace décadas; además, se expusieron algunas diferencias en las acciones de prevención.

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Una de ellas es que en estaciones del Metro de Santiago se utilizan puertas de andén, las cuales permiten controlar el ingreso de usuarios hasta que el tren se detiene en la estación.

Adrián Rubalcava destacó recientemente que "el programa de Salvemos Vidas es único en el mundo". Foto: Especial

Por parte del Metro de Santiago de Chile participaron Mariela Las Heras, subgerente de Gestión y Stakeholders; Claudia Hernández, coordinadora de Sostenibilidad; Francisca Giraldez, coordinadora de Estudios y Benchmarking, y Carla Loayza, especialista en Salud Ocupacional en el Metro de Santiago.

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El encuentro se realizó en coordinación con la Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos (ALAMYS), con el propósito de conocer a profundidad el modelo desarrollado por el STC Metro y compartir las acciones que han permitido consolidar este programa como una herramienta especializada de apoyo y atención a personas en situación de crisis.

En la plática destacó el fenómeno del suicidio en sistemas ferroviarios, el cual ha sido recurrente desde hace décadas. Foto: Especial

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Debido al interés internacional que ha despertado esta estrategia, el director general del STC Metro, Adrián Rubalcava, destacó recientemente que “el programa de Salvemos Vidas es único en el mundo, no hay ningún otro Metro que tenga un programa como el de Salvemos Vidas y hoy estamos en pláticas con el Metro de Chile y con el Metro de Los Ángeles para que ellos puedan replicar el programa”.

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