La Secretaría de las Mujeres fortaleció durante este año la construcción del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados mediante una estrategia nacional de capacitación, consulta comunitaria y articulación institucional que busca redistribuir las tareas de cuidado entre las familias, el Estado, los hombres y la sociedad, en un país donde tres de cada cuatro personas cuidadoras son mujeres.

La dependencia informó en un comunicado que a través de la Dirección de Políticas de Cuidados de la Subsecretaría de Igualdad Sustantiva, puso en marcha diversas acciones de formación y participación social para impulsar una nueva cultura de corresponsabilidad y garantizar el derecho al cuidado.

Como parte de esta estrategia se desarrolló el seminario institucional “Hablemos de Cuidados”, un espacio de reflexión y formación compuesto por seis sesiones presenciales y virtuales en el que participaron mil 99 personas provenientes de dependencias federales, estatales y municipales, así como integrantes de congresos locales.

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El objetivo de este ejercicio fue generar consensos y construir un marco común de referencia sobre temas relacionados con el derecho al cuidado, las nuevas masculinidades, la igualdad sustantiva y el fortalecimiento de los derechos de las mujeres.

De manera paralela, la Secretaría de las Mujeres impulsó las jornadas de capacitación comunitaria “APRENDamos de Cuidados”, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP), con el propósito de acercar estos temas a las comunidades y promover una mayor participación social.

La primera etapa de estas jornadas se realizó en 25 comunidades ubicadas en nueve entidades federativas: Campeche, Ciudad de México, Chihuahua, Estado de México, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Tabasco.

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La dependencia también realizó seis Asambleas Regionales de Cuidados en distintas regiones del país para incorporar las necesidades y experiencias de las mujeres en el diseño de las políticas públicas. Los encuentros se desarrollaron en Acaponeta, Jala y El Nayar, en Nayarit; Ensenada, Baja California; Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y Zapopan, Jalisco.

En estas asambleas participaron 986 mujeres pertenecientes a grupos prioritarios, entre ellas jornaleras agrícolas, trabajadoras de la maquila y mujeres indígenas, quienes expusieron los desafíos cotidianos que enfrentan para realizar labores de cuidado debido a la falta de infraestructura básica y servicios públicos suficientes.

La secretaría destacó que la información recopilada servirá para orientar las acciones del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados y garantizar que las políticas respondan a las realidades específicas de las distintas regiones del país.

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Asimismo, informó que ha fortalecido la transversalidad de esta política mediante acuerdos de colaboración con diversas dependencias federales. Entre ellas se encuentra la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con la que desarrolla el programa de estancias infantiles “Chilpayates” en distritos de riego.

También mantiene coordinación con la Secretaría de Cultura a través de los Semilleros Creativos para promover la reflexión sobre los cuidados mediante actividades artísticas, así como con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el diseño de protocolos para prevenir el acoso sexual y establecer licencias obligatorias de cuidados.

La dependencia señaló que estos esfuerzos de formación, consulta y coordinación institucional se complementan con herramientas presupuestales y tecnológicas orientadas a fortalecer la política nacional de cuidados.

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Entre ellas destaca el Anexo Transversal 31, que este año cuenta con una inversión histórica de 468 mil millones de pesos distribuidos en 47 programas federales vinculados al cuidado, así como la primera fase del Sistema de Información de Cuidados (SIDECU).

A través de esta plataforma digital, las familias pueden consultar la ubicación y disponibilidad de 104 mil 326 centros de cuidado en todo el país, con el propósito de facilitar el acceso a servicios para niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad.

La Secretaría de las Mujeres aseguró que la combinación de acciones territoriales, capacitación institucional, herramientas tecnológicas y recursos presupuestales permitirá avanzar en la construcción de un sistema que reconozca, redistribuya y reduzca las cargas de cuidado que históricamente han recaído sobre las mujeres.

Con ello, agregó, se busca garantizar que el derecho al cuidado se convierta en una realidad para las familias mexicanas y contribuya a una mayor igualdad, bienestar y justicia social en todo el país.

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